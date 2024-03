Microsoft’un 30 yıl boyunca güncellemeyi unuttuğu özellik

Modern veya eski Windows sürümlerindeki Biçimlendirme iletişim kutusu mutlaka görmüş ve kullanmışsınızdır: Kapasite, dosya sistemi, ayırma birimi boyutu ve “Hızlı Biçimlendir” gibi seçeneklerin olduğu o dikdörtgen uzun pencere. Peki bu özelliğin ve kullanıcı arayüzünün neredeyse 30 yıllık bir “geçici” çözüm olduğunu biliyor muydunuz?

Donanımhaber'in aktardığına göre sürücüyü biçimlendir iletişim kutusu, bundan yaklaşık 30 yıl önce, 1994 yılında yağmurlu bir günde yazılmıştı. Microsoft'ta eski bir geliştirici olan Dave Plummer, bu aracın ortaya çıkış hikayesini X’te kısa süre önce paylaştı. 1994 yılında Dave ve diğer yazılım mühendisleri Windows 95'ten NT'ye milyonlarca satırlık kodu taşımakla meşguldü. Bunlardan birisi de Biçimlendirme iletişim kutusu için bir kullanıcı arayüzüydü. Bunun için Plummer, bir kağıt parçasına bugün kullandığımız aracın taslağını oluşturdu.

I wrote this Format dialog back on a rainy Thursday morning at Microsoft in late 1994, I think it was.



We were porting the bajillion lines of code from the Windows95 user interface over to NT, and Format was just one of those areas where WindowsNT was different enough from… pic.twitter.com/PbrhQe0n3K