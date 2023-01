Musk sordu: "Instagram mı Twitter mı daha iyi?"

Twitter'ı satın almadan önce de aktif bir şekilde kullanan Elon Musk, takipçilerine bir soru sordu. Genellikle Twitter'a getirmeyi planladığı özellikleri takipçilerine soran ve oradaki reaksiyona göre özelliği getirmeye ya da kaldırmaya karar veren Musk, 'Twitter mı Instagram mı daha iyi?' diye sordu.

Tahmin edebileceğiniz gibi Musk'ın sorduğu bu soru milyonlarca kişiye ulaştı ve farklı cevaplar geldi.

Musk, "Instagram insanları depresyona sokarken, Twitter kızdırıyor. Peki, hangisi daha iyi?" diye sordu. Bu sorunun ardından farklı cevaplar veren takipçiler, Instagram'ın insanların psikolojisini ve beden algısını bozduğunu yazarken, sahte hayatların pohpohlanmasının da sürekli köpürtüldüğünü düşündüğünü aktardı. Twitter'ın bazen sinir bozucu olmasına rağmen Instagram kadar 'sahte ve gösteriş' odaklı bir platform olmadığı için daha iyi olduğu söylendi.

Instagram makes people depressed & Twitter makes people angry. Which is better?