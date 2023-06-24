NASA, deniz seviyesinin yükselmesini gösteren animasyon yayınladı

Yayınlanma: 24.06.2023 - 11:41

Güncelleme: 24.06.2023 - 11:41

NASA, son 30 yılda küresel deniz seviyesinin ne kadar yükseldiğini gösteren endişe verici bir animasyon yayınladı. Görselleştirme, su seviyelerindeki yükselişi bir teknenin penceresinden bakıyormuşsunuz ve dalgalar tekneye çarpıyormuş gibi göstererek mükemmel bir şekilde yansıtıyor.

Chip'in aktardığı animasyon, suyun pencerenin yüksekliğinin yaklaşık yarısına kadar çıkmasıyla başlıyor. Ancak aradan 30 yıl geçtiğinde su seviyesi oldukça yükselmiş oluyor. NASA, bu görev tarafından kaydedilen ölçümlerin tam olarak doğru olduğunu söylüyor. Seviye, 60 günlük değişken ortalamaya göre belirleniyor.

Küresel deniz seviyesi son 30 yılda yaklaşık sekiz santimetre yükseldi. Bu çok fazla gibi görünmese de, deniz seviyeleri söz konusu olduğunda, suyun yükseldiği her santimetre kıyıdaki yerleşim alanlarını risk altına sokuyor. Bu animasyon, birçok kişiye biraz sıradan gelse de aslında düşünmesi oldukça korkutucu, özellikle de okyanusun derinliklerine doğru sürekli batan bir teknede olduğunuzu hayal ederseniz.





Devam etmekte olan iklim değişikliği krizinin, yükselen deniz seviyelerinin temelinde yattığına inanılmakta olup, bunun en belirgin nedeni milyarlarca yıldır donmuş halde bulunan antik buz kütlelerinin erimesi olarak görülmekte. Bu animasyonda deniz seviyesinin yükselişini görmekten daha da korkutucu olan şey ise, buzulların bir kısmının erimesi halinde deniz seviyesinin öngörülen 48 cm’e ulaşması durumunda nasıl görüneceğini düşünmek.

Otuz yıl uzun bir süre, hatta neredeyse bir ömür gibi görünebilir. Ancak bu süre ExxonMobil gibi şirketlerin fosil yakıt yakmanın gezegenimiz için ne kadar tehlikeli olduğunu bildikleri sürenin sadece üçte ikisi kadar. Dolayısıyla aynı süre içinde deniz seviyesinin sekiz santimetre yükseldiğini görmek, iklim değişikliğini yavaşlatmanın yollarını bulmanın gerekliliğini gerçekten ortaya koyuyor ve NASA'nın deniz seviyesi animasyonu, zamanımızın nasıl tükenmekte olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.