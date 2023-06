NASA, deniz seviyesinin yükselmesini gösteren animasyon yayınladı

NASA, son 30 yılda küresel deniz seviyesinin ne kadar yükseldiğini gösteren endişe verici bir animasyon yayınladı. Görselleştirme, su seviyelerindeki yükselişi bir teknenin penceresinden bakıyormuşsunuz ve dalgalar tekneye çarpıyormuş gibi göstererek mükemmel bir şekilde yansıtıyor.

Chip'in aktardığı animasyon, suyun pencerenin yüksekliğinin yaklaşık yarısına kadar çıkmasıyla başlıyor. Ancak aradan 30 yıl geçtiğinde su seviyesi oldukça yükselmiş oluyor. NASA, bu görev tarafından kaydedilen ölçümlerin tam olarak doğru olduğunu söylüyor. Seviye, 60 günlük değişken ortalamaya göre belirleniyor.

Küresel deniz seviyesi son 30 yılda yaklaşık sekiz santimetre yükseldi. Bu çok fazla gibi görünmese de, deniz seviyeleri söz konusu olduğunda, suyun yükseldiği her santimetre kıyıdaki yerleşim alanlarını risk altına sokuyor. Bu animasyon, birçok kişiye biraz sıradan gelse de aslında düşünmesi oldukça korkutucu, özellikle de okyanusun derinliklerine doğru sürekli batan bir teknede olduğunuzu hayal ederseniz.

"Sea Level Through a Porthole" - new animation by @NASAViz at https://t.co/YADfJXlaq7



Learn more from @NASAClimate at https://t.co/kAiasdwZGl #ClimateChange pic.twitter.com/4X0c7ibKXa