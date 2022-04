NASA, Kızıl Gezegen'deki gündoğumunu yakaladı

InSight için açılan Twitter hesabı, Kızıl Gezegen'de güneş doğarken çekilen fotoğraflarla hazırlanan görüntüyü 13 Nisan'da paylaştı.

InSight'ın ağzından atılan tweette şu ifadelere yer verildi:

Mars'taki gündoğumundan hiç bıkmayacağım. Uzaktaki o nokta her sabah gökyüzünde daha yükseğe tırmanıyor ve bana ayaklarımın altındaki gümbürtüleri dinlemek için bir tur daha enerji veriyor.

InSight, Kızıl Gezegen'e 2018'de indi. Uzay aracı, Mars'ın derinliklerini incelemek ve sismik faaliyetlerden yola çıkarak volkanik aktiviteye dair izler bulmakla görevli.

I’ll never tire of sunrise on Mars. ?? Each morning, that distant dot climbs higher in the sky, giving me energy for another round of listening to the rumbles beneath my feet. https://t.co/QB4uVOBLAP pic.twitter.com/61dZe75k2I