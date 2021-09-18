NASA, Mars'taki kraterlerin sırrını çözdü
NASA, Mars'ın ömrü boyunca çok eski ve devasa yanardağlardan kaynaklanan binlerce "süper patlama" yaşadığını doğruladı.
Bilim insanları daha önce Mars yüzeyindeki devasa çöküntülerin sayısının asteroitlerden kaynaklandığını düşünüyordu fakat çarpışmaların etkileri kraterlerden beklendiği gibi tamamen yuvarlak değildi. Bunun yerine kenarların yakınında derin katmanlar ve kaya sıraları vardı, bunlar da çökmeye işaret ediyordu.
Kızıl Gezegen'in kuzeyindeki Arabia Terra adlı bölge, şimdiye kadar keşfedilen en şiddetli volkanik patlamalardan bazılarının kaynağıydı. Yaklaşık 4 milyar yıl önce gerçekleşen bu patlamalar, 500 milyon yıllık bir süre boyunca havaya su buharı, karbondioksit ve kükürtdioksit yaydı.
Araştırmacılar, keşfedilmesi yanardağları bulmaktan daha kolay olan küle dair kanıtlar elde etti ve değişen volkanik aktiviteyle ilişkilendirilen çok sayıda minerale rastladı.
Venüs'ün bazı bölgelerinde, Jüpiter'in ayı Io'da ve Dünya'nın kendi geçmişinde de benzer süreçlerin yaşanmış olma ihtimali bulunduğundan, bu keşif bilim insanlarının gezegenlerin ve ayların nasıl oluştuğunu anlamasını sağlayacak.
Bilim insanları, Mars rüzgarlarından ötürü yanardağların aslında var olduğunu düşündükleri yerden binlerce kilometre uzaklıktaki kanyon ve kraterlerin duvarlarında kül aradı ve montmorillonit, imogolit ve allofan gibi suyla birleşerek kile dönüşmüş volkanik mineraller keşfetti.
Kaynak: Independent Türkçe
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