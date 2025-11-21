Cumhuriyet Gazetesi Logo
NASA, tartışmaların sürdüğü 3I/ATLAS için açıklama yaptı

NASA, tartışmaların sürdüğü 3I/ATLAS için açıklama yaptı

21.11.2025 18:49:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
NASA, tartışmaların sürdüğü 3I/ATLAS için açıklama yaptı

NASA'nın, Güneş Sistemi'ne dışarıdan geldiği kayıtlara geçen 3'üncü gök cismi niteliğindeki "3I/ATLAS"a ait yeni görüntüler yayımlayarak, kimliğine ilişkin süren spekülasyonların aksine gök cisminin bir kuyruklu yıldız olduğunu doğruladı.

NASA, "3I/ATLAS"ın Güneş Sistemi'nden geçişi sırasında kaydedilen görüntülerini paylaştı.

ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle görüntülerin gecikmeli şekilde paylaşıldığını belirten NASA yetkilileri, son dönemde ortaya atılan, gök cisminin "uzay aracı" olabileceği yönündeki iddiaları reddetti.

NASA'nın yöneticilerinden Amit Kshatriya, ajansın evrende Dünya dışındaki yaşamın araştırılmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü, ancak elde edilen bulguların "3I/Atlas"ın kuyruklu yıldız olduğunu gösterdiğini vurguladı.

James Webb Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere NASA uzay araçlarının kuyruklu yıldıza ilişkin gözlemlerini sürdürmesi bekleniyor.

Temmuz ayında keşfedilen "3I/Atlas"ın Dünya'ya veya komşu gezegenlere herhangi bir tehdit oluşturmadığı belirtilirken, aralıkta Dünya'ya en yakın geçişini yaparak 269 milyon kilometre mesafeden geçeceği tahmin ediliyor.

İlgili Konular: #NASA #uzay #kuyruklu yıldız

İlgili Haberler

3,3 milyar yıllık kayada Dünya'daki yaşamın başlangıcından izler bulundu
3,3 milyar yıllık kayada Dünya'daki yaşamın başlangıcından izler bulundu Bilim insanları yapay zeka yardımıyla Dünya'daki yaşamın en eski izlerinden bazılarını tespit etti. Bulguların, Mars ve diğer gezegenlerdeki yaşam arayışına da katkı sunması bekleniyor.
Bilim insanları mükemmel makarna pişirmenin çözümünü buldu: Al Dente'nin sırrı çözüldü
Bilim insanları mükemmel makarna pişirmenin çözümünü buldu: Al Dente'nin sırrı çözüldü Bilim insanları, makarnanın al dente kıvamını belirleyen moleküler yapıları parçacık hızlandırıcıları kullanarak ortaya çıkardı. Yapılan deneyler, glütenin makarnanın iskeletini oluşturduğunu ve tuzun sadece lezzet değil, aynı zamanda mikroyapı üzerinde kritik bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.
Avustralya 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklıyor: Nasıl uygulanacak?
Avustralya 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklıyor: Nasıl uygulanacak? Avustralya'da sosyal medya şirketleri, 10 Aralık'tan itibaren 16 yaş altı çocukların hesap açmasını engelleyici önlemler almak zorunda.