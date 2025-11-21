NASA, tartışmaların sürdüğü 3I/ATLAS için açıklama yaptı

NASA, "3I/ATLAS"ın Güneş Sistemi'nden geçişi sırasında kaydedilen görüntülerini paylaştı.

ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle görüntülerin gecikmeli şekilde paylaşıldığını belirten NASA yetkilileri, son dönemde ortaya atılan, gök cisminin "uzay aracı" olabileceği yönündeki iddiaları reddetti.

NASA'nın yöneticilerinden Amit Kshatriya, ajansın evrende Dünya dışındaki yaşamın araştırılmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü, ancak elde edilen bulguların "3I/Atlas"ın kuyruklu yıldız olduğunu gösterdiğini vurguladı.

James Webb Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere NASA uzay araçlarının kuyruklu yıldıza ilişkin gözlemlerini sürdürmesi bekleniyor.

Temmuz ayında keşfedilen "3I/Atlas"ın Dünya'ya veya komşu gezegenlere herhangi bir tehdit oluşturmadığı belirtilirken, aralıkta Dünya'ya en yakın geçişini yaparak 269 milyon kilometre mesafeden geçeceği tahmin ediliyor.