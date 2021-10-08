NASA'nın Ay'daki emektar uzay aracı, Jüpiter'i görüntüledi

08 Ekim 2021 Cuma, 00:00

LRO ekibi, 20 Ağustos'ta çekilen fotoğrafı 14 Eylül'de "Ay'dan Jüpiter'e sevgiyle" başlığıyla yayımladı.

Araştırmacılar, Ay yörüngesindeki uzay aracından Güneş Sistemi'ne "arada bir bakmanın eğlenceli" olduğunu yazdı.

Yapılan açıklamada, "Neden diğer gezegenlerin görüntülerini topluyoruz?" sorusuna şu yanıt verildi:

"Çünkü LRO ekibi, gezegenleri keşfetmeyi ve fotoğraf çekmeyi çok seviyor."

CNET de fotoğrafın net olmadığını ancak buna rağmen LRO'yla çekilmesi sebebiyle sıradışı olduğunu kaydetti.

Zira 2009'da fırlatılan uzay aracındaki bazı aletler eskisi gibi çalışmıyor.

LRO'daki kamerayla ilgilenen Brett Denevi, uzay aracını döndürmek ve fotoğrafı çekmek için çok çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Fotoğrafta Jüpiter'in sağ tarafında, orta kısımda ince bir uzantı görünüyor. Araştırma ekibi, bunun Jüpiter'in uydularından Eeuropa ve Io olduğunu kaydetti.

12 yıllık uzay aracı, Ay'ın haritasını çıkarmak ve buradaki kaynakları aramak için fırlatılmıştı. Bu bilgilerin Dünya'nın uydusunda ileride yapılacak insanlı görevlerde kullanılması hedefleniyor.

Kaynak: Independent Türkçe