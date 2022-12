NASA'nın Mars'taki aracından mesaj: "Bu son fotoğraf olabilir"

Araştırmacılar, bu fotoğrafın muhtemelen uzay aracının kaydedebildiği son görüntü olduğunu söylüyor. Bir süredir Kızıl Gezegen’in tozlu ortamıyla mücadele eden InSight, yakın zamanda ıskartaya çıkartılacak.

Zira Mars'ın rüzgarlı ve tozlu ortamı, Güneş enerjisiyle çalışan uzay aracının panellerinin kirlenmesine ve ışıktan yeterince yararlanamamasına neden oluyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre NASA, bu yüzden aracın operasyonlarını bu yaz sonunda sona erdirmeyi planlıyordu.

Operasyonlardan sorumlu ekip, InSight'tan gelen fotoğrafı 19 Aralık Pazartesi günü uzay aracının adına açılmış Twitter hesabından yayımladı.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ