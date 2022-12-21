NASA'nın Mars'taki aracından mesaj: "Bu son fotoğraf olabilir"

21 Aralık 2022 Çarşamba, 07:00

Araştırmacılar, bu fotoğrafın muhtemelen uzay aracının kaydedebildiği son görüntü olduğunu söylüyor. Bir süredir Kızıl Gezegen’in tozlu ortamıyla mücadele eden InSight, yakın zamanda ıskartaya çıkartılacak.

Zira Mars'ın rüzgarlı ve tozlu ortamı, Güneş enerjisiyle çalışan uzay aracının panellerinin kirlenmesine ve ışıktan yeterince yararlanamamasına neden oluyor.

TWITTER HESABINDAN PAYLAŞIM YAPILDI

Independent Türkçe'de yer alan habere göre NASA, bu yüzden aracın operasyonlarını bu yaz sonunda sona erdirmeyi planlıyordu.

Operasyonlardan sorumlu ekip, InSight'tan gelen fotoğrafı 19 Aralık Pazartesi günü uzay aracının adına açılmış Twitter hesabından yayımladı.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ — NASA InSight (@NASAInSight) December 19, 2022

Paylaşımda dokunaklı bir mesaj da yer aldı:

Enerjim çok düşük, yani bu, gönderebileceğim son görüntü olabilir. Yine de benim için üzülmeyin. Buradaki günlerim hem verimli hem de sakin geçti.

Uzay aracının bakış açısından yazılan açıklama şöyle devam etti:

Görev ekibimle konuşmaya devam edebilirsem konuşacağım. Ama yakında aranızdan ayrılacağım. Benimle olduğunuz için teşekkürler.

Görüntünün 11 Aralık'ta kaydedildiği anlaşıldı. NASA'nın uzay aracından gelen ham verilerin yer aldığı sitesinde de daha yeni bir görüntü yer almıyor.

Araştırmacıların işleyerek paylaştığı fotoğrafta ise kubbe şeklindeki sismometrenin yanı sıra taş ve tozla kaplı Mars manzarası görülüyor.

MARS'TAKİ EN BÜYÜK DEPREMİ KAYDETMİŞTİ

InSight, Kızıl Gezegen'e 2018'de inmişti. O zamandan beri son derece önemli keşiflere önayak oldu.

Gezegendeki sismik aktivite ve depremlerle ilgili eşi benzeri görülmemiş ölçümler yapan uzay aracı, son olarak birkaç gün önce Mars'ta şimdiye kadar bilinen büyük depremi kaydetti.

Aracın Mayıs 2022'de tespit ettiği açıklanan deprem 4,2 büyüklüğünde.

Çoğu bilim insanı, InSight'ın 2019'da ölçümlere başlamasından önce Kızıl Gezegen'in sismik açıdan hareketsiz olduğunu düşünüyordu.