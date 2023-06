Nintendo Switch emülatörü Android için kullanıma açıldı

Yayınlanma: 03.06.2023 - 07:45

Güncelleme: 03.06.2023 - 07:45

2018 yılında PC kullanıcıları ile buluşan popüler Nintendo Switch emülatörü Yuzu, an itibarıyla Android platformunda erişime açıldı. Henüz erken aşamada olan bu uygulama, mobil oyuncular için yepyeni bir döneme işaret ediyor. Peki Yuzu'yu çalıştırmak için nasıl bir telefona ihtiyacınız olacak? Tüm detaylar haberimizde.

YUZU ANDROID İÇİN AÇILDI

DonanınımHaber'in detaylandırdığı haberde Yuzu için, en basit anlamda Nintendo Switch oyunları için tasarlanmış bir emulatör deniyor. Uzun bir süredir PC'de mevcut olan bu emülatörün Android platformunda yasal olarak kullanıma sunulduğunu belirtelim. Bu sayede Nintendo Switch satın almadan herhangi bir mobil cihazdan konsola özel tüm oyunlara ulaşabileceksiniz.

Bu noktada Yuzu'yu başlamak isteyen kullanıcıların, kendi anahtarları ve şifre çözme anahtarları ile birlikte oyun dosyalarına ihtiyacı olacak. Ancak bu sürecin nispeten kolay olduğunu söyleyebiliriz. Uygulamada gerekli tüm adımları anlatan bir rehber bulunuyor.

Performansa gelirsek Yuzu'nun arkasındaki ekip, Samsung Galaxy S23 ve S20 FE 5G ile kaydedilen performans sonuçlarını paylaştı. Tabloya baktığımızda, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Super Smash Bros. Ultimate ve Legend of Zelda: Skyward Sword ve Link's Awakening gibi yapımların tamamen oynanabilir olduğunu söyleyebiliriz. Ancak daha güncel The Legend of Zelda: Breath of The Wild, ne yazık ki 20 fps ancak verebiliyor.

Yuzu'nun sistem gereksinimleri arasında en az 8GB RAM, Snadragon 865 veya daha güçlü işlemcili mobil cihazlar yer aldığını belitelim. Ayrıca minimum Android 11 sürümüne destek sunuyor. Yuzu'nun ücretsiz sürüme ulaşmak için buraya, 119,99 TL'lik Early Access sürüm içinse buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.