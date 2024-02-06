Nintendo, yeni bir rekor kırdı

Nintendo 2023 yılında Japonya'da en çok satan 10 oyunun tamamınına sahip olarak yeni bir rekor kırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:12
Nintendo, yeni bir rekor kırdı
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Nintendo Switch için geliştirilen oyunlarla adından söz ettiren şirket Japonya'da bu başarıyı taçlandırdı. Japonya'da en çok satan 10 oyunun tamamı Nintendo'lar için geliştirilmiş oyunlar oldu.

Nintendo Switch, toplamda 132 milyon adetin üzerinde sattı.

EN POPÜLER NINTENDO OYUNLARI LİSTEDE YER ALIYOR

Yayınlanan listeye göre en çok satanlar arasında 2 milyon ile The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom yer aldı. Onu 1 buçuk milyon adetlik satış ile Super Mario Bros. Wonder takip etti. Listede sırasıyla; Pikmin 4, Mario Kart 8 Deluxe, Pokemon Scarlet&Violet ve Kirby's Return to Dreamland Deluxe bulunuyor.

Nintendo oyunları Japonya'da en çok satanlar arasında hep yer alıyordu ancak ilk 10'u ilk kez domine etti.


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