Orionid meteor yağmuru: Ne zaman gerçekleşecek ve nasıl görebilirsiniz?

NASA "yılın en güzel meteor yağmurlarından biri" olarak tanımlıyor. NASA'ya göre, meteor yağmuru bu yıl 2 Ekim ile 12 Kasım tarihleri arasında etkili olacak ve 22 Ekim gecesi ertesi günün erken saatlerine kadar en yoğun seviyeye ulaşacak.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Meteorların Orion takımyıldızındaki bir noktadan kaynaklandığı düşünülüyor ve isimleri de buradan geliyor. Orionid meteor yağmuru, Dünya'nın Halley kuyrukluyıldızının arkasında kalan yığının içinden geçmesiyle gerçekleşiyor.

Enkaz daha sonra saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla Dünya atmosferine giriyor. Havayla sürtünmesi sonucu buharlaşıyor ve ve meteor dediğimiz ışık çizgilerini oluşturuyor. Bunlar gökyüzünde birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebiliyor.

Orionidler, Halley Kuyrukluyıldızı'ndan kopan parçaların oluşturduğu iki meteor yağmurundan biri. Diğeri ise yılın daha erken dönemlerinde, Mayıs ayı civarında görülen Eta Aquariids gök taşı yağmuru.

ORİNOİR METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GÖRÜNÜR OLACAK?

Orionid meteor yağmuru ekim ve kasım ayları arasında aktif olabiliyor. Ancak NASA'ya göre meteorları görmek en iyi zaman 22 Ekim gecesi ve 23 Ekim sabahının erken saatleri olacak.

Ayrıca gece gökyüzünde parlak yıldızlar olduğunda da görülebilecek.

ORİNOİD METEOR YAĞMURUNU NASIL GÖREBİLİRSİNİZ?

Yapmanız gereken ilk şey, mümkün olduğunca az ışık kirliliği olan, karanlık bir yer bulmak. NASA, şehirlerden ve sokak lambalarından uzak bir yer seçmenizi ve hava koşullarına hazırlıklı olmanızı tavsiye ediyor.

NASA, "Karanlıkta 30 dakikadan kısa bir sürede gözleriniz uyum sağlayacak ve meteorları görmeye başlayacaksınız" diye de ekliyor.

Kuzey yarımküredeyseniz güneydoğuya, güney yarımküredeyseniz kuzeydoğuya doğru bakın.

Teleskopa ihtiyacınız yok; koşullar uygunsa, meteor yağmurunu çıplak gözle görebilirsiniz.