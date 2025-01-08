Oyun tasarımlarını çok gerçekçi yapacak! Nvidia RTX Kit tanıtıldı

Yayınlanma: 08.01.2025 - 20:40

Güncelleme: 08.01.2025 - 20:40

Nvidia en değerli şirketleri arasında yer alıyor ve yeni ürünlerini tanıtıyor. CES 2025 kapsamında yeni donanımlarının yanında yazılım ve platformlarını da tanıtan şirket özellikle, Nvidia RTX Kit ile devrim yaratacak. Nöral işleme teknolojisi sayesinde oyunlarda fotogerçekçilik oldukça artacak.

NVIDIA'NIN YENİ TEKNOLOJİSİ

Nvidia’nın GeForce RTX 50 Serisi GPU’larının yanında sunulan bu araçlar, özellikle oyun geliştiricilere grafik kalitesinde çığır açan bir ilerleme yapma olanağı tanıyacak.

RTX Kit temelde yapay zeka destekli ışın izleme teknolojisinden gerçekçi dijital insan tasvirlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olarak gösteriliyor.

Nvidia’nın Blackwell mimarisiyle tanıttığı RTX Neural Shaders, oyun grafiklerine yapay zekanın eklenmesini sağyıyor. Küçük sinir ağlarının eklenmesiyle programlanabilir gölgelendiriciler entegre oluyor ve ortaya çok daha yüksek performans çıkıyor.

Bunun yanı sıra RTX Neural Shaders üç temel uygulama alanıyla karşımıza çıkıyor: İlk olarak RTX Neural Texture Compression (NTC) ile binlerce doku yalnızca bir dakika içinde sıkıştırılabiliyor ve bu VRAM kullanımını 7 kat oranında azaltabilir.

RTX Neural Materials aracı ise karmaşık gölgelendirici kodlarını sıkıştırarak oyunlarda daha kaliteli şeylerin kullanılmasını sağlıyor.

RTX Neural Radiance Cache (NRC) ise ışığın yüzeylerde yansımasına odaklanıyor. Aydınlatma performansını yapay zeka ile iyileştiren araç, sonuçların daha gerçekçi görünmesini sağlıyor.

Bir diğeri ise RTX Neural Faces. Bu da nöral işleme modeli kullanarak yüz ifadelerinde daha doğal ve gerçekçi sonuçlar sunmayı sağlıyor. Bu teknoloji saç ve cilt için RTX Character Rendering SDK ile bir arada kullanılabiliyor.