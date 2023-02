PlayStation kullanıcılarına üzücü haber

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 12:00

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 12:04

Sony’nin PS Plus sistemiyle birlikte kullanıma sunduğu PlayStation Plus Koleksiyonu, PlayStation 4’ün en sevilen 20 oyununu PS Plus aboneliğiyle birlikte ücretsiz oynayabilmenizi sağlıyordu. İçinde God of War, Fallout ve Uncharted 4 gibi başarılı yapımların bulunduğu bu koleksiyon, PS 5 sahibi olan ancak oynayacak oyun bulamayanlara ilaç gibi geliyordu.

Webtekno'da yer alan habere göre, Sony tarafından yapılan bir açıklamada Ps Plus Koleksiyonunun mayıs ayında kapatılacağı açıklandı. Ancak yine de koleksiyondaki oyunlara sahip olabilirsiniz.

Sony tarafından yapılan açıklamada ve PlayStation kullanıcılarına gönderilen e-postada PlayStation Plus Koleksiyonunun 9 Mayıs 2023 tarihinde erişimden kaldırılacağı ve bu tarihten sonra koleksiyonda yer alan oyunların kütüphaneye eklenemeyeceği belirtildi. Ancak halihazırda koleksiyondaki oyunları PS5 kütüphanesine eklemiş ya da 9 Mayıs’a kadar ekleyecek kullanıcılar PS Plus abonelikleri devam ettiği sürece bu oyunlara istedikleri zaman erişebilecek.

PlayStation Plus Koleksiyonundaki oyunlar;

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty: Black Ops III

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

God of War

Infamous Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Ratchet & Clank

Persona 5

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Resident Evil 7: Biohazard

Uncharted 4: A Thief's End

Until Dawn

PS Plus Koleksiyonu sona erdikten sonra yukarıda gördüğünüz oyunları kütüphanesine eklemeyen PS5 kullanıcılarıysa tüm bu oyunları oynamak için yüzlerce TL para ödemek zorunda kalacak.