Rockstar Games'den GTA V'e büyük zam

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:24

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 17:24

Türkiye’de artan dolar kuru nedeniyle son zamanlarda birçok firma fiyat artışına gitti. Steam’in dolar kurunu 3 TL’den, 10 TL’ye çekmesiyle birlikte iki yıldır fiyatları arttırmayan firmalar zam yapmaya başladı. CD Projekt RED ve Microsoft oyun firmaları önceki günlerde zam yapmıştı.

Bugün ise dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olan Rockstar Games de zam yaptı. Zam yapılan oyunlar arasında GTA V de bulunuyor. 169 TL olan oyun artık 550 TL’den satışa sunulacak.

ROCKSTAR'I FROMSOFTWARE TAKİP ETTİ

Rockstar Games’in yanı sıra bir diğer zam haberi ise FromSoftware tarafından geldi. Dark Souls serisinin sahibi olan şirket, 5 yıl önce çıkmış oyunlarına yüzde 400 zam yaptı.

Rockstar Games ve FromSoftware’in yeni oyunlarının fiyatı ise şöyle oldu:

Grand Theft Auto V 169 TL’den 550 TL’ye çıktı.

Red Dead Redemption 2 299 TL’den 1150 TL’ye çıktı. Ultimate Edition versiyonu ise 1700 TL oldu.

Dark Souls III 179 TL’den 899 TL’ye çıktı. Deluxe Edition versiyonu ise 1275 TL oldu.

Dark Souls: REMASTERED 119 TL’den 599 TL’ye çıktı.

STEAM’DE DİĞER ZAMLANAN OYUNLAR NELER?

Rockstar Games ve FromSoftware’in yanı sıra “Indie” diye tabir edilen bağımsız oyun firmaları da zam yaptı. Steam’de 24 saat içerisinde 350’den fazla oyuna ve DLC'ye zam geldi.

Steam’de zam gelen diğer oyunlardan bazılarının fiyatları ise şu şekilde:

Hades 40 TL’den 235 TL’ye çıktı.

Pyre 32 TL’den 190 TL’ye çıktı.

Bad North 25 TL’den 50 TL’ye çıktı.

Quantum Break 59 TL’den 399 TL’ye çıktı.

Hollow Knight 24 TL’den 149 TL’ye çıktı.

Ori and the Will of the Wisps 50 TL’den 299 TL’ye çıktı.

Northgard 50 TL’den 280 TL’ye çıktı.

This War of Mine 1123 TL’den 190 TL’ye çıktı.

Frostpunk 216 TL’den 280 TL’ye çıktı.