Sam Altman OpenAI'a CEO olarak geri dönüyor

Yayınlanma: 22.11.2023 - 10:09

Güncelleme: 22.11.2023 - 10:48

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Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinden OpenAI'ın kurucu ortağı Sam Altman, CEO olarak şirkete geri dönüyor.

OpenAI'nın açıklamasına göre, anlaşma "prensipte" yeni bir yönetim kurulunun kurulmasını öngörüyor.

Altman, Cuma günü yönetim kurulu tarafından görevinden alınmış ve ardından çalışanlarının yaklaşık yüzde 95'i, Altman'ın göreve iade edilmemesi durumunda istifa edeceklerini açıkladıkları bir mektuba imza atmıştı.

Altman, dönüşüyle ilgili, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, "OpenAI'ı çok seviyorum ve son günlerde yaptığım her şey bu ekibi ve görevi bir arada tutmaya hizmet ediyordu.

"Pazar akşamı Microsoft'a katılmaya karar verdiğimde benim ve ekibim için en iyi yolun bu olduğu netti. Yeni yönetim kurulu ve Satya'nın (Nadella) desteğiyle, OpenAI'a dönmek ve Microsoft ile güçlü ortaklığımızı kurmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

OpenAI, yönetim kurulunun kısmen yeniden atanmasını da prensipte kabul etti.

Şirketin yeni kurulunda eski Salesforce eş CEO'su Bret Taylor, eski ABD hazine bakanı Larry Summers ve Quora CEO'su Adam D'Angelo'nun yer alacak.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, Altman'ın yeni yönetim kuruluyla göreve döneceği haberiyle ilgili olarak, "OpenAI yönetim kurulundaki değişiklikler bizi cesaretlendirdi" dedi ve ekledi:

"Bunun daha istikrarlı, bilgili ve etkili yönetime giden yolda ilk önemli adım olduğuna inanıyoruz. Sam, Greg ve ben konuştuk ve OAI'nin gelişmeye devam etmesini ve misyonunu geliştirmesini sağlamada OAI liderlik ekibiyle birlikte oynayacakları önemli bir rol olduğu konusunda anlaştık.

"Güçlü ortaklığımızı geliştirmeyi ve bu yeni nesil yapay zekanın değerini müşterilerimize ve ortaklarımıza sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Ne olmuştu?

38 yaşındaki Sam Altman, yapay zeka sektörünün en önemli isimlerinden biri olarak görülüyor.

Altman ve kendisi gibi OpenAI'ın kurucularından Greg Brockman, şirketin yatırımcılarından Microsoft'la anlaşmıştı.

OpenAI ise canlı yayın platformu Twitch'in eski CEO'su Emmett Shear'ı geçici CEO olarak atamıştı.

Emmett Shear, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı mesajında, Altman'ın güçlü yapay zeka modellerinin güvenliğiyle ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle görevden alındığı iddialarını yalanlamıştı.

Shear ayrıca, Altman'ın görevden alınmasıyla ilgili soruşturma açma sözü vermişti.

Reuters haber ajansına göre OpenAI, Altman'ı Cuma günü yönetim kuruluyla arasındaki “iletişim kopukluğu” gerekçesiyle görevden almıştı.

Microsoft, milyarlarca dolar yatırım yaptığı OpenAI'ın en büyük destekçisi.

Şirket, OpenAI teknolojisini temel alan, yapay zeka eşpilotları adını verdiği teknolojileri müşterilerine sunmaya başlamıştı.

OpenAI kar amacı gütmeyen bir şirket olarak faaliyetlerine devam ediyor.