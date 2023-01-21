Samanyolu'nun yeni görüntüsü, yıldız mezarlığını ortaya çıkardı

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 13:36

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 13:36

Samanyolu'nun yeni ve net bir görüntüsü, yaklaşık iki düzine patlayan yıldızın kalıntılarını içeren bir galaksi "mezarlığını" ortaya çıkardı. Genişleyen bir gaz ve toz bulutu olan bu kalıntılar, süpernova patlamasından sonra bir yıldızın yaşamının son evresine işaret ediyor.

Önceki çalışmalarda bu tür yıldız kalıntılarının muhtemelen halihazırda gözlemlenenden 5 kat daha fazla olduğu hesaplansa da Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nden Andrew Hopkins'in de aralarında bulunduğu araştırmacılar radyo teleskoplar kullanılarak gözlemlenen sayının "çok düşük" olduğunu söylüyor.

DAHA ÖNCE 7 TANESİ BİLİNİYORDU ANCAK YENİ GÖRÜNTÜ 20 YENİ OLASI KALINTIYI ORTAYA ÇIKARDI

Henüz yayımlanmayan yeni araştırmada, ölü yıldızlara daha fazla ışık tutma amacıyla Avustralya'nın ASKAP radyo teleskobuyla Parkes radyo teleskobu Murriyang tarafından yapılan gözlemler birleştirildi. Araştırmacıların Samanyolu'ndaki bazı yıldızlar arasındaki boşlukta bulduğu "ince saplar ve topak bulutlar", gerçekten daha fazla süpernova kalıntısı olduğuna işaret ediyor.

Independent Türkçe'de yer alan haberde bilim insanlarına göre yıldızların doğum ve ölüm yerlerini gösteren yeni görsel, galaksimizin şimdiye kadarki en ayrıntılı radyo görüntüsü. Daha önce sadece 7 tanesi bilinirken, bu görüntü yaklaşık 20 yeni olası yıldız kalıntısını ortaya çıkardı.

Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nden, projenin baş bilim insanlarından Profesör Andrew Hopkins bu görüntünün, galaktik düzlemi "şimdiye kadarki en ince ayrıntısıyla" gösterdiğini söylüyor.

Say cheese, supernova remnants. ??



Find out how we captured a new radio image of 21 never-before-seen supernova remnants in the Milky Way. https://t.co/RRrNlb0w7I — CSIRO (@CSIRO) January 17, 2023

Hopkins bu görselin, "ölen yıldızlar arasındaki boşluğu dolduran hidrojen gazıyla ilişkili ve yeni yıldızların doğuşuyla bağlantılı geniş çaplı salımın ve süpernova kalıntıları olarak adlandırılan sıcak gaz kabarcıklarının" bulunduğu, Samanyolu'nda bir bölgeyi gösterdiğini belirtiyor.

The Conversation'a konuşan Dr. Hopkins, "Bütün Samanyolu'nun sadece yüzde 1'i kadar olan bu küçük alanda, daha önce sadece 7'si bilinen 20'den fazla yeni olası süpernova kalıntısı keşfettik" dedi.

Çalışmada yapılan daha önce hiç görülmemiş detaylı gözlemler, farklı teleskoplardan elde edilen verilerin bir araya getirilmesi sayesinde mümkün oldu.

Avustralya'nın ASKAP radyo teleskobu, 6 kilometre genişliğinde tek bir büyük teleskobu taklit eden, her biri 12 metre genişliğinde 36 tane nispeten küçük çanaktan oluşuyor.

ASKAP iyi bir çözünürlüğe sahip olsa da araştırmacılar en büyük ölçeklerdeki yıldız bölgelerinden gelen radyo dalgasını kaçırdığını söylüyor.

Bu nedenle bilim insanları, İtalya Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden Ettore Carretti liderliğindeki Pegasus adlı başka bir projeyle güçlerini birleştirdi.

Pegasus projesinde dünyanın en büyük tek çanaklı radyo teleskoplarından biri olan Parkes/Murriyang teleskobu kullanılıyor. Kanada'nın Alberta Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Brianna Ball, danışmanı Roland Kothes'la birlikte çalışmayı yürüttü.

Araştırmacılar, Pegasus haritasını Avustralyalı ekiplerin haritasıyla birleştirerek Samanyolu'ndaki yıldız kalıntılarını "son derece yüksek hassasiyet ve doğrulukla" ortaya çıkardı.

Bilim insanları, gökyüzünün yüksek kaliteli görüntülerini oluşturmak için bu yaklaşımı kullanarak gökbilimcilerin, gelecekteki gözlemlerle Galaksi ve ötesi hakkındaki anlayışlarını sağlamlaştırabileceğine inanıyor.

Dr. Hopkins, "Nihai sonuçlar bu ilk görüntüden yaklaşık 100 kat daha büyük şekilde, neredeyse tüm Samanyolu'nun benzeri görülmemiş bir görüntüsü olacak ve aynı ayrıntı ve hassasiyet düzeyine ulaşacak" dedi.

Galakside gökbilimcilerin henüz keşfetmediği yaklaşık 1500 süpernova kalıntısı daha olabileceği tahmin ediliyor. Kayıp kalıntıları bulmak galaksimizi ve tarihini daha iyi anlamamıza katkı sağlayacak.