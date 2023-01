Samanyolu'nun yeni görüntüsü, yıldız mezarlığını ortaya çıkardı

Samanyolu'nun yeni ve net bir görüntüsü, yaklaşık iki düzine patlayan yıldızın kalıntılarını içeren bir galaksi "mezarlığını" ortaya çıkardı. Genişleyen bir gaz ve toz bulutu olan bu kalıntılar, süpernova patlamasından sonra bir yıldızın yaşamının son evresine işaret ediyor.

Önceki çalışmalarda bu tür yıldız kalıntılarının muhtemelen halihazırda gözlemlenenden 5 kat daha fazla olduğu hesaplansa da Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nden Andrew Hopkins'in de aralarında bulunduğu araştırmacılar radyo teleskoplar kullanılarak gözlemlenen sayının "çok düşük" olduğunu söylüyor.

Henüz yayımlanmayan yeni araştırmada, ölü yıldızlara daha fazla ışık tutma amacıyla Avustralya'nın ASKAP radyo teleskobuyla Parkes radyo teleskobu Murriyang tarafından yapılan gözlemler birleştirildi. Araştırmacıların Samanyolu'ndaki bazı yıldızlar arasındaki boşlukta bulduğu "ince saplar ve topak bulutlar", gerçekten daha fazla süpernova kalıntısı olduğuna işaret ediyor.

Independent Türkçe'de yer alan haberde bilim insanlarına göre yıldızların doğum ve ölüm yerlerini gösteren yeni görsel, galaksimizin şimdiye kadarki en ayrıntılı radyo görüntüsü. Daha önce sadece 7 tanesi bilinirken, bu görüntü yaklaşık 20 yeni olası yıldız kalıntısını ortaya çıkardı.

Avustralya'daki Macquarie Üniversitesi'nden, projenin baş bilim insanlarından Profesör Andrew Hopkins bu görüntünün, galaktik düzlemi "şimdiye kadarki en ince ayrıntısıyla" gösterdiğini söylüyor.

Say cheese, supernova remnants. ??



Find out how we captured a new radio image of 21 never-before-seen supernova remnants in the Milky Way. https://t.co/RRrNlb0w7I