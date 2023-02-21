Samsung'un Galaxy S23 Ultra'sının ekranında bozukluk

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 11:34

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 11:35

Samsung Galaxy S23 serisi tanıtıldı. Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra modellerinden oluşan telefon ailesinin en üstünde konumlandırılan Samsung Galaxy S23 Ultra'nın sağ alt köşesinde bir bozukluk fark edildi. Fotoğraflar ve videolar ile gözler önüne serilen bozukluk, Samsung'a göre sorun olarak sınıflandırılmıyor.

"ÜRETİM HATASI DEĞİL!"

Samsung konu hakkında, endişe edilecek bir sorun yok, ekrana güçlü bir ışık geldiğinde bazı parçalar ezilmiş ya da preslenmiş gibi görülebilir diyor. Söz konusu durumun su ve toz geçirmemezlik için preslenme işlemi sebebiyle gerçekleştiiğini aktaran şirket, üretim hatası olduğu iddialarını yalanlamış oluyor.

Konu hakkında yayınlanan video ise şu şekilde: