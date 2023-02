Samsung'un Galaxy S23 Ultra'sının ekranında bozukluk

Samsung Galaxy S23 serisi tanıtıldı. Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra modellerinden oluşan telefon ailesinin en üstünde konumlandırılan Samsung Galaxy S23 Ultra'nın sağ alt köşesinde bir bozukluk fark edildi. Fotoğraflar ve videolar ile gözler önüne serilen bozukluk, Samsung'a göre sorun olarak sınıflandırılmıyor.

Samsung konu hakkında, endişe edilecek bir sorun yok, ekrana güçlü bir ışık geldiğinde bazı parçalar ezilmiş ya da preslenmiş gibi görülebilir diyor. Söz konusu durumun su ve toz geçirmemezlik için preslenme işlemi sebebiyle gerçekleştiiğini aktaran şirket, üretim hatası olduğu iddialarını yalanlamış oluyor.

Konu hakkında yayınlanan video ise şu şekilde:

Can confirm that every Galaxy S23 Ultra unit in this store (all demo units and my unit) has this "defect" at the bottom right part of the *display*.



It has that weird look and I'm not even sure where it is a defect or just Samsung itself messing up. pic.twitter.com/4qqv46kRt8