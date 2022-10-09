Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yaşam izleri bulunmuş olabilir
Satürn'ün uydusu Enceladus'un, yeraltındaki okyanusunun, önemli bir yaşam unsuru olan ancak Güneş sisteminde daha önce keşfedilmemiş kalıntılar bulundu.
Yeni bir araştırmada, Satürn'ün uydusu Enceladus'un, yeraltındaki okyanusunun, önemli bir yaşam unsuru olan ancak Güneş sisteminin bu gezegeninde daha önce tespit edilmemiş olan çözünmüş fosfor açısından zengin olabileceğinden, yaşam barındırma şansının yüksek olabileceğini ortaya koydu.
Satürn çevresinde keşfedilen ikinci uydu olan Enceladus'taki buzulun altında yer alan okyanusta kalın bir buz kabuğu bulunuyor. Bilim insanları bu kabuğun oluşturduğu bulutta hayatın beş temel öğesi olan karbon, hidrojen, azot, oksijen ve kükürt buldu. Bununla birlikte, araştırmada temel element fosfor henüz bulunamadı.
BİR ZAMANLAR YAŞAMIN OLMADIĞI KABUL EDİLİYORDU
Enceladus, yüzeyinde kemiklerin, hücre zarlarının ve DNA'nın vazgeçilmez bir parçası olan fosforun bulunmaması nedeniyle, bir zamanlar uluslararası bilim camiası tarafından yaşanamaz kabul ediliyordu. Ancak Çinli bilim insanlarının liderliğindeki uluslararası araştırma ekibinin, uydudaki yeraltı okyanusundaki fosfatları keşfettiğini ileri sürmesi önceki bulgularla çelişiyor.
Araştırmada, araştırmacılar Enceladus'un kayalık okyanus tabanının jeokimyasını simüle etmek için deniz suyu-kaya etkileşim modeli oluşturdu. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden baş araştırmacı Hao Jihua, "Gezegendeki okyanus suyunun, insanların Dünya'da içtiği soda suyuna benzer şekilde, oldukça alkali (çok tuzlu) ve oksijenden yoksun olduğu belirlendi" dedi.
Sodanın böylesine yoğun olduğu ortamda, fosforun Enceladus'un kayalarından okyanusa çözülebilmesi için yaklaşık 100.000 yıl gerekiyor. Hao, Enceladus'taki okyanusun 100 milyon yıldan fazla süredir sıvı su halinde olabileceğini kaydetti. Bu muhtemel uzun süreç göz önüne alındığında, gezegendeki kayaların okyanusa önemli miktarda fosfor salması beklenebilir.
Araştırma, Proceedings of the National Academy of of Sciences of the United States of America isimli hakemli dergide yayımlandı. Araştırmacılara göre, fosfor henüz kesin olarak bulunmamış olsa da araştırma, Satürn'ün uydusu Enceladus'taki potansiyel yaşamın gelecekte keşfedilmesi için bilimsel bir referans veriyor.
İlgili Haberler
- İlk kez bir Rus kozmonot, SpaceX ile uzaya fırlatıldı
-
Video Haberler
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
- Otomobile çarpan hafif ticari araç fırın girdi
- Oyunculuk hayali için 12 ameliyat geçirdi
- 50 bin TL'lik altını sahibine teslim etti
- Şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar
- Bu kürek çok akıllı
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadece izlemiyor, aynı zamanda...
- Seçim güvenliği için alarm zilleri
- CHP'den Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Eşi ile çocuğunu öldürdü, intihar etti
- MHP'lilerden festivalde 'sahne' baskını
- Putin her an harekete geçebilir
- AKP'li isimden partisine 'başörtüsü' uyarısı
- Hem yazara hem okura saygısızlık!
- Konyaspor, 1 puanı 90+6'da aldı!
- İkinci el araç alacaklar dikkat!