Satürn'ün uydusu Enceladus'ta yaşam izleri bulunmuş olabilir

09 Ekim 2022 Pazar, 16:22

Yeni bir araştırmada, Satürn'ün uydusu Enceladus'un, yeraltındaki okyanusunun, önemli bir yaşam unsuru olan ancak Güneş sisteminin bu gezegeninde daha önce tespit edilmemiş olan çözünmüş fosfor açısından zengin olabileceğinden, yaşam barındırma şansının yüksek olabileceğini ortaya koydu.

Satürn çevresinde keşfedilen ikinci uydu olan Enceladus'taki buzulun altında yer alan okyanusta kalın bir buz kabuğu bulunuyor. Bilim insanları bu kabuğun oluşturduğu bulutta hayatın beş temel öğesi olan karbon, hidrojen, azot, oksijen ve kükürt buldu. Bununla birlikte, araştırmada temel element fosfor henüz bulunamadı.

BİR ZAMANLAR YAŞAMIN OLMADIĞI KABUL EDİLİYORDU

Enceladus, yüzeyinde kemiklerin, hücre zarlarının ve DNA'nın vazgeçilmez bir parçası olan fosforun bulunmaması nedeniyle, bir zamanlar uluslararası bilim camiası tarafından yaşanamaz kabul ediliyordu. Ancak Çinli bilim insanlarının liderliğindeki uluslararası araştırma ekibinin, uydudaki yeraltı okyanusundaki fosfatları keşfettiğini ileri sürmesi önceki bulgularla çelişiyor.

Araştırmada, araştırmacılar Enceladus'un kayalık okyanus tabanının jeokimyasını simüle etmek için deniz suyu-kaya etkileşim modeli oluşturdu. Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden baş araştırmacı Hao Jihua, "Gezegendeki okyanus suyunun, insanların Dünya'da içtiği soda suyuna benzer şekilde, oldukça alkali (çok tuzlu) ve oksijenden yoksun olduğu belirlendi" dedi.

Sodanın böylesine yoğun olduğu ortamda, fosforun Enceladus'un kayalarından okyanusa çözülebilmesi için yaklaşık 100.000 yıl gerekiyor. Hao, Enceladus'taki okyanusun 100 milyon yıldan fazla süredir sıvı su halinde olabileceğini kaydetti. Bu muhtemel uzun süreç göz önüne alındığında, gezegendeki kayaların okyanusa önemli miktarda fosfor salması beklenebilir.

Araştırma, Proceedings of the National Academy of of Sciences of the United States of America isimli hakemli dergide yayımlandı. Araştırmacılara göre, fosfor henüz kesin olarak bulunmamış olsa da araştırma, Satürn'ün uydusu Enceladus'taki potansiyel yaşamın gelecekte keşfedilmesi için bilimsel bir referans veriyor.