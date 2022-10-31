Son Dakika... Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor: Hesaplar askıya alındı

Sosyal medyada birçok kullanıcı #instagramdown etiketiyle Instagram hesaplarının askıya alındığını paylaştı. Hesaplarına giriş yapamayan kullanıcılar Instagram'da çıkan, "Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde askıya aldık. Bu karara katılmadığını bildirmek için 30 günün kaldı" uyarısını paylaştılar.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2022 Pazartesi, 17:35
Son Dakika... Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor: Hesaplar askıya alındı
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Bugün saat 16:00 sıralarında Twitter üzerinden birçok kullanıcı Instagram hesaplarının askıya alındığı yönünde paylaşımlarda bulundu. Binlerce kişinin etkilendiği düşünülen soruna ilişkin ekran resimlerinde "Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde askıya aldık. Bu karara katılmadığını bildirmek için 30 günün kaldı" uyarısı yer alıyor. 

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA 

Instagram'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. #instagramdown"

INSTAGRAM'DAKİ SORUN NE?

Instagram'ın verdiği uyarıya ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak sorunun topluluk kuralları ve ihlallerden kaynaklanmadığı düşünülüyor.

WHATSAPP ÇÖKMÜŞTÜ

Kullanıcılar Instagram gibi Facebook'un satın aldığı WhatsApp'a da geçtiğimiz hafta erişim sorunları yaşamıştı. Saatler süren sorun yapılan çalışmalar neticesinde düzeltilmiş ve kullanıcılar WhatsApp'a giriş yapabilmişlerdi.


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