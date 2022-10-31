Son Dakika... Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor: Hesaplar askıya alındı
Sosyal medyada birçok kullanıcı #instagramdown etiketiyle Instagram hesaplarının askıya alındığını paylaştı. Hesaplarına giriş yapamayan kullanıcılar Instagram'da çıkan, "Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde askıya aldık. Bu karara katılmadığını bildirmek için 30 günün kaldı" uyarısını paylaştılar.
Bugün saat 16:00 sıralarında Twitter üzerinden birçok kullanıcı Instagram hesaplarının askıya alındığı yönünde paylaşımlarda bulundu. Binlerce kişinin etkilendiği düşünülen soruna ilişkin ekran resimlerinde "Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde askıya aldık. Bu karara katılmadığını bildirmek için 30 günün kaldı" uyarısı yer alıyor.
INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA
Instagram'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. #instagramdown"
We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022
INSTAGRAM'DAKİ SORUN NE?
Instagram'ın verdiği uyarıya ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak sorunun topluluk kuralları ve ihlallerden kaynaklanmadığı düşünülüyor.
WHATSAPP ÇÖKMÜŞTÜ
Kullanıcılar Instagram gibi Facebook'un satın aldığı WhatsApp'a da geçtiğimiz hafta erişim sorunları yaşamıştı. Saatler süren sorun yapılan çalışmalar neticesinde düzeltilmiş ve kullanıcılar WhatsApp'a giriş yapabilmişlerdi.
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