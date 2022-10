Son Dakika... Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor: Hesaplar askıya alındı

Bugün saat 16:00 sıralarında Twitter üzerinden birçok kullanıcı Instagram hesaplarının askıya alındığı yönünde paylaşımlarda bulundu. Binlerce kişinin etkilendiği düşünülen soruna ilişkin ekran resimlerinde "Hesabını 31 Ekim 2022 tarihinde askıya aldık. Bu karara katılmadığını bildirmek için 30 günün kaldı" uyarısı yer alıyor.

Instagram'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişim sorunları yaşadığının farkındayız. İnceliyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. #instagramdown"

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown