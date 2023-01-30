Sony'den 'Türkiye'den çekiliyor' iddiasına açıklama

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 16:38

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 17:01

Türkiye’de yaşanan ekonomik krizden dolayı birçok teknoloji firması zarar etmeye başladı. Bu firmalardan biri olan teknoloji devi Sony’nin son zamanlarda Türkiye pazarından çekileceğine dair söylentiler bulunuyordu.

Birçok ürün grubu bulunan Sony’nin artık Türkiye’de televizyon ve kulaklık gibi ürün gruplarını satmayacağı öne sürülüyor. İnceleme.co’dan Mert Yamak’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım bu iddiaları güçlendirdi.

Yamak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sony’nin Türkiye’den çekileceği bir üredir konuşuluyordu. Aldığım net bir duyuma göre Sony, kamera grubu hariç Türkiye ofisini kapama kararı aldı. Şirket artık diğer ürün gruplarına (TV, kulaklık, konsol vb) TR pazarında olmayacak.”

Öte yandan bugün Sony Türkiye çalışanları bir mail ile durumdan haberdar edildiği de iddia edildi.

Sony’nin Türkiye’den çekilmesindeki en büyük sorunun tedarik sorunları olduğu düşünülüyor. Ayrıca kurda yaşanan dengesizliğin de nedenlerden biri olduğu söyleniyor. Sony’nin televizyon, kulaklık gibi ürünlerinde çekileceği iddia edilse de kamera tarafında faaliyetlerine devam edeceği belirtiliyor.

ARTIK TÜRKIYE’DE SATILMAYACAK MI?

Sony’nin Türkiye pazarından çekilmesi halinde birçok kişi ürünlerin satılıp satılmayacağını merak ediyor. Büyük ihtimalle ürünler Türkiye’de satılmaya devam edecek ancak distribütörlerle, ithalatçı garantili olarak satılacağı ifade ediliyor. PlayStation tarafında ise dijital hizmet veren PlayStation Plus gibi hizmetlerini devam ettirecek.

SONY'DEN AÇIKLAMA

Sony ise Türkiye'den çekileceği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'den %100 çıkacağı haberleri doğruyu yansıtmamaktadır. TV ve ses sistemleri dışında kalan hizmetlerin yanı sıra, satış sonrası ve müşteri hizmetleri konusunda da hizmetlerini sürdürmeye devam edecektir."