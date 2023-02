Söylentiler gerçek oldu: Realme 10 Pro Coca-Cola Edition

Akıllı telefon markaları farklı iş birlikleri yapıyor. Bunlardan biri de Realme ve Coca-Cola arasında kuruldu. Daha önce Coca-Cola'nın bir marka ile anlaştığı ve akıllı telefon geliştirdiğine yönelik haberler ortaya çıkmıştı. O haberlerin ardından kısa bir süre geçmesine rağmen resmen tanıtılan Realme 10 Pro 5G'nin arka kapak tasarımı Coca-Cola ile donatılmış.

Telefon iş birliği ürünü olduğu için kutudan pek çok şey de çıkıyor. Sticker ve diğer pek çok Coca-Cola imzalı ürün de çıkıyor. Ortaklık kurulduğu için telefonda markanın temasının yer aldığı seçenekler yer alıyor.

Telefonda aynı zamanda fotoğraf filtresi yer alıyor. Bu filtre sayesinde çekilen fotoğraflar 80'li yıllara götürüyor. 6.7 inç 1080x2400 piksel çözünürlüğe ek olarak 120Hz IPS ekran taşıyor. Kamera tarafında ise standart olarak 108 Megapiksellik lense, 2 Megapiksellik bir derinlik sensörü eşlik ediyor.

