SpaceX Starlink için 'V2 Mini' uydularına geçiyor

Starlink ağını büyütmek isteyen SpaceX, V2 Mini uydularına geçecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 12:13
SpaceX Starlink için 'V2 Mini' uydularına geçiyor
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Elon Musk'ın başında olduğu SpaceX, uydu üzerinden hızlı internet sunmak için Starlink'lere yatırım yapıyor. Falcon 9 ile 21 adet V2 Mini Starlink uydusu alçak Dünya yörüngesinde yer alacak. 

ÇOK DAHA HIZLI

Yeni geliştirilen V2 Mini uyduları, önceki uydulara oranla uydu başına dört kat daha fazla kapasite sağlamasıyla öne çıkıyor. Özel bir itici sistemiyle donatılan uydular, eski nesil iticilere oranla 2.4 kat daha fazla güce de sahip. 

 

Bu yeni uydular, daha fazla bant genişliği sunmasıyla hem daha stabil hem de daha hızlı bağlantı sağlayacak. 


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