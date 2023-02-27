SpaceX Starlink için 'V2 Mini' uydularına geçiyor

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 12:13

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 12:13

Elon Musk'ın başında olduğu SpaceX, uydu üzerinden hızlı internet sunmak için Starlink'lere yatırım yapıyor. Falcon 9 ile 21 adet V2 Mini Starlink uydusu alçak Dünya yörüngesinde yer alacak.

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Yeni geliştirilen V2 Mini uyduları, önceki uydulara oranla uydu başına dört kat daha fazla kapasite sağlamasıyla öne çıkıyor. Özel bir itici sistemiyle donatılan uydular, eski nesil iticilere oranla 2.4 kat daha fazla güce de sahip.

Among other enhancements, V2 minis are equipped with new argon Hall thrusters for on orbit maneuvering pic.twitter.com/4G5nI3zsyX — SpaceX (@SpaceX) February 26, 2023

Bu yeni uydular, daha fazla bant genişliği sunmasıyla hem daha stabil hem de daha hızlı bağlantı sağlayacak.