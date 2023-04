Steam Bulmaca Festivali başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Yayınlanma: 25.04.2023 - 10:45

Güncelleme: 25.04.2023 - 10:45

Steam'de dolar kurunun güncellemesinin ardından oyun fiyatları arttı ve artmaya da devam ediyor. Atomik rakamlara ulaşan oyunlara ek olarak Steam'de dönemsel bazı indirimler oluyor ve oyunseverlar bazı oyunlara en azından indirimli bir şekilde ulaşabiliyor. Yeni başlayan bu indirim dönemi 24 Nisan ile 1 Mayıs tarihlerini kapsıyor.

Bu kapsamda yüzlerce oyunda indirim sunuluyor. Peki hangi oyunlar bu indirimden etkileniyor?

STEM'DEKİ BULMACA FESTİVALİ İNDİRİMLERİNDE ÖNE ÇIKAN OYUNLAR HANGİLERİ?

Bu kapsamda Portal 1 ve Portal 2 oyunlarını bir arada sunan Portal Bundle 210 TL'lik fiyattan 15.75 TL'ye kadar indi.

Dying Light serisinden de oyunlar bu kapsamda indirime girdi. Dying Light Enhanced Edition 59 TL'den yüzde 70 indirimle 17.70'e düştü. Dying Light 2 Stay Human ise yüzde 50 indirimle 349 TL'den 174.50 TL'ye düştü.

Wordle, Wordle 2 ve Wordle 3 üç oyun da yüzde 90 indirimle 0.99 TL'ye düştü.

Escape Simulator 111.75 TL'ye kadar inerken, Resident Evil Village 134.50 TL'ye, The Past Within 32.50 TL'ye, Strange Horticulture 89.40 TL'ye indi.

Aynı indirimle LEGO Builder's Journey de 64.60 TL'ye indi.

Steam'de bu indirimde ne çıkanlar arasında We Were Here Forever 131.25 TL'ye, Baba is you 17.50 TL'ye, We Were Here Too 26.25 TL'ye ve The House of Da Vinci 3 159.20 TL'ye kadar düşüyor.