Steam Gizem Festivali başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 13:09

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 13:09

Steam'de dolar kurunun güncellemesinin ardından oyun fiyatları arttı. Atomik rakamlara ulaşan oyunlara ek olarak Steam'de dönemsel bazı indirimler oluyor ve oyunseverlar bazı oyunlara en azından indirimli bir şekilde ulaşabiliyor. Yeni başlayan bu indirim dönemi 20 Şubat ile 27 Şubat tarihlerini kapsıyor. Bu kapsamda yüzlerce oyunda indirim sunuluyor. Peki hangi oyunlar bu indirimden payını aldı?

STEAM GİZEM FESTİVALİ'NDE YER ALAN OYUNLAR

Sıralandıkları kategorileri sebebiyle bütün oyunseverlere hitap etmeyen bu oyunlar temelde gizemli, bulmaca tabanlı ve grafik tarafında çok da iddialı olmayan oyunlar olabiliyor. Yine de akışkan hikaye ve diğer pek çok değişken bu oyunları çekici kılıyor.

Bu kapsamda 32 TL değerindeki Return of The Obra Dinn yüzde 50 indirimle 16 TL'ye düşüyorken, diyaloglar üzerinden hikayenin ilerlediği bir epizodik Japon korku ve macera oyun olan Your Turn to die bu kapsamda indirimle 148.50 TL'ye düşüyor.

Tarihsel göndermelerle ilerleyen hikaye tabanlı bir oyun olan Pentiment da bu kapsamda indirime giriyor ve 149.25 TL'ye düşüyor. Oyunun açıklama kısmında ise 'Sanat, ölümü taklit eder' yazıyor.

Bir diğer hikaye tabanlı ancak bulmacaları takip ederek cinayetleri çözdüğünüz The Case of the Golden Idol, 36 TL'ye düşüyor. Oyunda öldürülen kişilerin katillerini bulmaya çalışıyor ve ipuçlarından ilerleyerek, ana hikayeyi takip ediyorsunuz. Grafik ve karakter tasarımı tarafında iddiası olmayan tüm iddiasını detaylı hikayesiyle karşılayan oyun, 45 TL'den inmiş.

Listede Sally Face, NORCO, Later Alligator ve Zero Time Dilemma ve benzeri pek çok uygun fiyatlı oyun da yer alıyor.