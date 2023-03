Steam'de liderlik yarışı sürüyor! En çok satılan oyun belli oldu

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 11:50

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 11:50

Steam her hafta platformda toplanan verileri yayınlıyor. En çok oynanan oyunlar listesi ise her hafta güncelleniyor. Bazı oyunlar çivi çakmışçasına haftalarca liderlik koltuğunda otururken, bazı oyunlar bir liderliğe geçiyor bir düşüyor. Bu hafta ise geçen haftalarda da olduğu gibi CS: GO en çok satan oyunlar arasında yer alıyor.

EN ÇOK SATAN OYUNLAR LİSTESİ SÜREKLİ GÜNCELLENİYOR

CS2'nin geliştirildiği haberinin gündem olmasıyla CS:GO da bir süredir liderliğe oynuyor. İddialardan önce ilk 5'te gördüğümüz oyun geçen haftalardan beri ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada Apex Legends yer alıyorken, Steam Deck haftalarca durduğu birincilikten bu hafta üçüncülüğe kadar düştü.

Sons of the Forest bir diğer en satan oyun olurken, onu Destiny 2 ve bir süredir birinci göremediğimiz Hogwarts Legacy takip ediyor.