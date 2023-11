Steam'in kurucusu davaya çağırıldı: Savunma yapacak

Yayınlanma: 27.11.2023 - 11:05

Güncelleme: 27.11.2023 - 11:05

Valve'ın kurucusu Gabe Newell, Steam'in anti-tröst davası kapsamında mahkemede ifade vermeye çağrıldı. Wolfire Games ile Valve arasındaki devam eden davada, Wolfire Games Nisan 2021'de Steam'in PC endüstrisinde bir tekel oluşturduğunu iddia ederek dava açmıştı.

Wolfire Games, Steam üzerinden gerçekleşen her satıştan yüzde 30'luk bir pay alan Valve'in rakiplerini baskı altına aldığını ve bu durumun bağımsız geliştiricilerin mali bütünlüğünü tehlikeye attığını öne sürdü. Ayrıca Wolfire Games, Valve'in her satıştan olağanüstü yüksek bir pay aldığını ve bu durumun sadece bağımsız geliştiricilere zarar vermekle kalmayıp, Steam'in işleyişini olumsuz etkilediğini iddia etmişti.

GamesIndustry.biz'in haberine göre, ABD Washington Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi, 16 Kasım'da Wolfire Games'in Valve'ın iş stratejisi hakkında tanıklık etmek üzere benzersiz bir konumda olduğuna ve bu durumdan dolayı Gabe Newell'in mahkemede ifade vermesine karar verdi. Newell, COVID-19'a yakalanma ihtimali nedeniyle uzaktan ifade verme talebinde bulunsa da mahkeme, bu talebi reddederek Newell'in ciddi bir hastalık riski altında olduğunu gösteren asılsız kanıtlar sunduğuna karar verdi.

Ancak mahkeme, ifade sırasında tüm katılımcıların maske takmasını zorunlu kılarak, COVID-19 protokollerini sağlamaları talimatını verdi.