Steam'in patronu Elon Musk'ın Neuralink'ine rakip mi oluyor?

Valve'nin kurucusu Gabe Newell'ın kurduğu Starfish, Elon Musk'ın Neuralink'ine rakip olabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 19:09
Steam'in patronu Elon Musk'ın Neuralink'ine rakip mi oluyor?
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Beyin araştırmalarına ve implantalara yatırım yapan şirketlerin sayısı artarken, 2019 yılında Gabe Newell tarafından kurulan Starfish Neuroscience şirketi, uzun sessizliğin ardından tekrar aktif hale geçti. İnternet sitesi güncellenen şirketin, Neuralink'e rakip olabileceği söyleniyor. 

Steam'in de kurucusu olan Newell'ın bu diğer şirketi insan beynini bilgisayar sistemlerine bağlayan teknolojiler üzerinde de çalışıyor. Bir süredir medyadan uzakta olan Gabe Newell, şirketine ve sağlığına odaklanmış görünüyor. Zira uzun yıllardır kilolarıyla başı dertte olan Newell, sağlıklı bir şekilde kilo vermiş ve şirketine odaklanmış. 

BEYİN ARAŞTIRMALARINA ODAKLANAN ŞİRKETLERİN SAYISI ARTIYOR

Şirketin sitesi de güncellenmesiyle tekrar gündeme gelen Newell, Valve'ın eski donanım mühendisi Alan Yates ve aralarında nöromühendislerin ve bir fizikçinin de bulunduğu bir grup bilim insanı ile iş birliği yapıyor.

Somut bir ticari ürün ortaya henüz koymayan şirketin sağlık odaklı çalışmasının yanı sıra oyun, bilgisayar ve donanım alanında geleceğe değiştirecek çalışmalar yaptığı konuşuluyor.

Starfish, gelişmiş Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) kullanmanın yanı sıra nöromodülasyon ve sinir kaydı için "minimal invaziv" tek boyutlu implantlar geliştiriyor. Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS), depresyon semptomlarını iyileştirmek için beyindeki sinir hücrelerini uyarmak amacıyla manyetik alanları kullanan noninvaziv bir prosedür olarak tanımlanıyor.  


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