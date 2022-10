Sürpriz bir Minecraft oyunu yolda olabilir

10 Ekim 2022 Pazartesi, 10:49

Son yılların en popüler oyunlarından biri olan Minecraft evreninin ortaya çıkışına ve genişlemesine hep beraber şahit olmuştuk. Evren gittikçe genişlerken ana oyuna ek olarak Mojang Studios bizlere Minecraft Dungeons gibi yeni yapımlar da sunmuştu. Yakın gelecekte de Minecraft Legends’ın geleceğini biliyoruz.

FARKLI BİR OYUN YOLDA OLABİLİR

Her ne kadar oyuncuların gözü kulağı bir yandan 2023 tarihli Minecraft Legends adlı yapımda olsa da gelecek olan tek yeni yapım bu olmayabilir. En azından daha önce de oyun sektöründen pek çok önemli gizli bilgiyi paylaşan Jez Corden’a göre durum bu.

Webtekno'nun haberine göre The Xbox Two Podcast adlı bir podcast programı yapan Corden, bu programda yaptığı açıklamada Legends ya da Dungeons’tan farklı bir Minecraft oyununun geliştirilme sürecinin başladığını söyledi. Öte yandan bu gizemli oyun hakkındaki bilgilerimiz şimdilik bu kadarla kısıtlı gibi gözüküyor. Oyunun değil ne zaman açıklanacağı, türünün ne olduğu ya da nasıl isimlendirileceği bile şu an için belli değil.



Yeni Minecraft oyunu eğer yakın zamanda açıklanacaksa bu, 15 Ekim tarihinde yapılacak olan Minecraft Live etkinliğinde gerçekleştirilebilir. Corden’ın açıklamalarında iddia ettiği gibi oyunun geliştirilmesi sürecinde henüz çok erken aşamalarda olunması durumunda ise açıklama için henüz oldukça erken diyebiliriz.