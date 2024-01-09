The Last of Us 2 Remastered'ın No Return modu hakkında ilginç açıklama

Serinin ikinci oyunu için gelecek oyun modu için Naughty Dog'un kıdemli karakter sanatçısı Del Walker heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 10:41
The Last of Us 2 Remastered'ın No Return modu hakkında ilginç açıklama
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The Last of Us 2 Remastered için gelmesi planlanan yeni oyun modu No Return hakkında açıklama geldi. Geliştirici şirket Naughty Dog'un kıdemli karakter sanatçısı Del Walker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyun modunu kalbi zayıf olanlara önermiyor. 

Oyun 19 Ocak'ta yayınlanacak. The Last of Us 2 Remastered ise serinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.

OYUN YÜKSEK STRES SUNACAK

Del Walker da bu heyacanı körükleyecek şekilde bir paylaşım yaptı. X hesabı üzerinden No Return modu hakkında bazı noktalara değindi. Oyun roguelike hayatta kalma mekaniklerine dayanıyor ve silahlarını yükselterek ilerleyebildiğiniz kadar ilerliyorsunuz. Ancak öldüğünüzde oyuna baştan başlamanız gerekiyor. Bu oynanış ise stresi artırabiliyor. 

Walker'a göre herkes oyunu oynamamalı, "The Last of Us Part 2 Remastered hayatta kalma modunun stres seviyesi için hazır olduğunuzu sanmıyorum ve zayıf kalpler için tavsiye etmiyorum."

 


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