The Last of Us 3 için beklenen cevap geldi

Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:47

Güncelleme: 06.02.2024 - 10:47

The Last of Us serisi oyundan diziye uyarlandıktan sonra popülerliğini de artırdı. Milyonlarca hayran kitlesine seslenen oyun serisi için beklenen üçüncü oyun müjdesi nispeten gelmiş görünüyor.

Oyunun geliştirici tarafında yer alan Naughty Dog, The Last of Us Part 2'nin geliştirilme sürecini anlattığı belgeseli yayınlandı. Bu belgeselin sonlarına doğru yardımcı yönetmen Neil Druckmann yer aldı. Druckmann, üçüncü bir oyun geliştirmeye yönelik fikirleri olduğu belirtti.

ÜÇÜNCÜ OYUN İÇİN TARİH YOK! BİR AKSİLİK OLMAZSA ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA GELECEK

Ortada konsept olup olmadığını uzun bir süredir düşündüğünü söyleyen Druckmann, son zamanlarda bunun değiştiğini aktardı. Şu anlık bir hikayem yok diyen yardımcı yönetmenin en az birinci ve ikinci oyun kadar heyecan verici olacak devam oyunu konsepti var.

Oyunun tahmini 2029 ile 2030 arasında çıkması bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse The Last of Us Online'ın geliştirilmesi kısa bir süre önce iptal edilmişti. Çok oyunculu oyunlara odaklanmak istemeyen Naughty Dog, başka projelere odaklanmak için bu konsepti iptal etmişti.