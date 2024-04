The Witcher 4 yolda; her geçen gün geliştirici sayısı da artıyor

Yayınlanma: 01.04.2024 - 14:28

Güncelleme: 01.04.2024 - 14:28

The Witcher 4 için heyecan doruktayken, CD Projekt Red'in oyuna kaynağının pek çoğunu aktardığı öğrenildi. Oyun stüdyosunun toplamda 600'den fazla geliştiricisi bulunuyor. 403 geliştirici ise The Witcher 4 için çalışıyor. Polaris kod adlı yeni The Witcher oyununa odaklanan stüdyonun geliştiricilerinin 47'si Orion kod adlı yeni Cyberpunk oyunu üzerinde çalışıyor.

Öte yandan CD Projekt Red, çalışanlarının büyük kısmını yeni oyunlarına aktardığını ilk kez duyurmuyor. Şirket daha önce 330 çalışanının Orion üzerinde çalıştığını duyurmuştu.