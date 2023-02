Toplam fiyatı 480 TL! Amazon Prime bu oyunları ücretsiz yaptı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 12:58

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 12:59

Amazon, Prime üyeliği kapsamında her ay ücretsiz oyunlar veriyor. Mart ayı içerisinde Amazon toplam değerleri 480 TL olan 7 oyunu ücretsiz olarak verecek.

Bu oyunlardan ilki Steam'de 32 TL'ye satılan Baldur's Gate: Enchanced Edition isimli oyun. RPG türündeki oyunda kendi karakterini oluşturuyorsunuz. Oyunun hikayesi kendi verdiğiniz kararlar ile şekilleniyor. Oyun 2 Mart tarihinde Prime Gaming'de ücretsiz olacak.

Diğer oyun ise Steam'de 175 TL'ye satılıyor. Gerilim, gizem kategorisinde yer alan Adios isimli oyun bir çiftlikte geçiyor. Oyunda çiftlikte saklı, içinde hikaye olan notları bulmaya çalışıyorsunuz. Oyunun ücretsiz verilme tarihi 9 Mart olarak açıklandı.

Diğer verilen oyun ise platform türünde yer alıyor. I Am Fish isimli oyun Steam'de 42 TL'den satılıyor. Oyunda akvaryumdan kaçmış olan bir balığın maceralarını yaşıyorsunuz. Oyunun ücretsiz olarak verilme tarihi ise 9 Mart olarak belirlenmiş.

Faraway 3: Arctic Escape isimli oyun 16 Mart tarihinde Prime Gaming'te ücretsiz olarak verilecek. Bulmaca kategorisindeki oyunda örüntüleri çözmeniz gerekiyor.

Bir başka verilen oyun ise Book of Demons isimli kart oyunu. Steam'de 90 TL'ye satılan oyun 23 Mart tarihinde ücretsiz olarak Amazon Prime Gaming'de verilecek.

Prime Gaming'in 23 Mart'ta vereceği bir başka oyun ise Peaky Blinders: Mastermind olarak açıklandı. Oyun sevilen dizi Peaky Blinders evreninde geçiyor.

Son olarak ise 30 Mart'ta City of Legends: Trapping in Mirror - Collector's Edition isimli oyun verilecek. Steam'de 105 TL'den satılan City of Legends: Trapping in Mirror - Collector's Edition, dedektiflik oyunu olarak ön plana çıkıyor.