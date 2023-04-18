Hogwarts Legacy ardından yeni bir Harry Potter oyunu yolda

Yayınlanma: 18.04.2023 - 13:09

Güncelleme: 18.04.2023 - 13:29

Harry Potter dünyasına daha farklı bir bakış sağlayan Hogwarts Legacy ardından yeni bir oyun daha geliyor. Hogwarts Legacy yayınlandıktan sonra yakaladığı başarıyla göz dolduran bir yapım olmasının yanında bazı eksiklikleri de bünyesinde barındırıyordu.

Yeni oyun 'spor' odaklı olacak gibi duruyor.

HOGWARTS LEGACY'DE YOKTU AMA AYRI OYUN OLARAK GELİYOR

Örneğin Hogwarts Legacy'de Quidditch yer almıyor. Onun yerine küçük müsabakalar ile diğer öğrencilerle süpürge aracılığıyla yarıştığınız bir dünya sunuluyor. Eğer Snitch görmeyi bekliyorsanız bu beklentiler boşa çıkacak zira o da yok. Öte yandan buna ek olarak yayıncı tarafında bizleri karşılayan Warner Bros. Games, Harry Potter: Quidditch Champions için duyuru yaptı.

Hogwarts tarafında yer almayan ancak oyuncuların heyecanla beklediği Quiddicth müsabakaları direkt ayrı bir oyun olarak oyunseverlere sunulacak.

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD — Warner Bros. Games (@wbgames) April 17, 2023

Yeni oyun geliştirilme aşamasında ve çok oyunculu bir yapı sunacak. Harry Potter: Quidditch Champions için ön kayıtlar da açıldı.

Oyunun aynı zamanda konsollor ve PC tarafı için sunulması bekleniyor.

Oyunun geliştirici tarafında ise Portkey Games yer alıyor. Oyunun pek çok detayı henüz belli değil ancak oyun halihazırda birkaç yıldır zaten geliştiriliyor. Hogwarts Legacy'nin rüzgarının ardına takılması beklenen bu yeni oyunun en geç önümüzdeki yıla kadar yayınlanması bekleniyor.

Oyunu incelemek isterseniz şu bağlantıdan ön kayıt olabilir ya da oyun hakkındaki diğer resmi açıklamaları takip edebilirsiniz