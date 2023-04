Hogwarts Legacy ardından yeni bir Harry Potter oyunu yolda

Harry Potter dünyasına daha farklı bir bakış sağlayan Hogwarts Legacy ardından yeni bir oyun daha geliyor. Hogwarts Legacy yayınlandıktan sonra yakaladığı başarıyla göz dolduran bir yapım olmasının yanında bazı eksiklikleri de bünyesinde barındırıyordu.

Yeni oyun 'spor' odaklı olacak gibi duruyor.

Örneğin Hogwarts Legacy'de Quidditch yer almıyor. Onun yerine küçük müsabakalar ile diğer öğrencilerle süpürge aracılığıyla yarıştığınız bir dünya sunuluyor. Eğer Snitch görmeyi bekliyorsanız bu beklentiler boşa çıkacak zira o da yok. Öte yandan buna ek olarak yayıncı tarafında bizleri karşılayan Warner Bros. Games, Harry Potter: Quidditch Champions için duyuru yaptı.

Hogwarts tarafında yer almayan ancak oyuncuların heyecanla beklediği Quiddicth müsabakaları direkt ayrı bir oyun olarak oyunseverlere sunulacak.

Calling all Beaters, Chasers, Keepers, and Seekers! Harry Potter: Quidditch Champions limited playtest signups are live now! Sign up at https://t.co/E9cQekLOzV. #QuidditchChampions pic.twitter.com/AQhKfg4NKD