Türkiye’de kullanıcıların çoğunluğunun 16 megabitlik hızlara sahip aboneliği bulunuyor

08 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Akıllı telefonlar, akıllı TV’ler, oyun konsolları, bilgisayarlar, tabletler ve diğer kablosuz aksesuarların hepsi internet ağının bant genişliğinin önemli bir dilimi için yarışır. Aynı ağ üzerinde çok fazla bilgisayar ve cep telefonu kullanıcısının olması internet hızını da yavaşlatıyor.

Hızlı internet imkânı sunan fiber hizmeti maalesef Türkiye’de her bölgede yok. Bağlantıların çoğu ADSL ve VDSL üzerinden yapılıyor. Türkiye’de kullanıcıların çoğunluğunun 16 megabitlik hızlarda internet aboneliği bulunuyor. Akıllı TV’lerden ev güvenlik kameralarına ve akıllı kapı zillerinden dijital asistanlara kadar birçok cihazın internet bağlantısına ihtiyacı var ve bazılarının iyi çalışması için yüksek hız gerekiyor. İnternet hızını artırmak için bazı pratik adımları derledik.

Hızınızı test edin: Abone olduğunuz hız seviyesinin altında hızda internete bağlanıyor olabilirsiniz. İnternet hızına bakmak için mobil uygulamalar ve speedtest.net gibi siteler var. Eğer hız çok düşükse internet servis sağlayıcınızdan bunu düzeltmesini isteyin. Güncel paketlere bakarak aboneliğinizin olduğu paketin bir üst limitine geçebilirsiniz. Ancak üst limite geçmek maalesef fatura artışını da beraberinde getirecek.





Abone olduğunuz hız seviyesinin altında hızda internete bağlanıyor olabilirsiniz. İnternet hızına bakmak için mobil uygulamalar ve speedtest.net gibi siteler var. Eğer hız çok düşükse internet servis sağlayıcınızdan bunu düzeltmesini isteyin. Güncel paketlere bakarak aboneliğinizin olduğu paketin bir üst limitine geçebilirsiniz. Ancak üst limite geçmek maalesef fatura artışını da beraberinde getirecek. Modemin yerine dikkat: Modemi evin ortasında erişilebilir bir yere koyun. Duvar ve köşeler, gereksiz sinyal kaybına neden olabileceğinden modeminizi duvara yakın koymayın. Mikrodalga fırın, bluetooth cihazlar, ahşap döşemeler Wi-Fi kapsama alanını daraltabilir.





Modemi evin ortasında erişilebilir bir yere koyun. Duvar ve köşeler, gereksiz sinyal kaybına neden olabileceğinden modeminizi duvara yakın koymayın. Mikrodalga fırın, bluetooth cihazlar, ahşap döşemeler Wi-Fi kapsama alanını daraltabilir. Kablolu bağlantıyı deneyin: Kablolu bağlantı her cihaz için mümkün değil, zira bunun için söz konusu cihazda bir adet ethernet ya da ethernet destekli USB portu bulunması gerekir. Modeminizden bilgisayarınıza ethernet kablosu bağlantısı kurarsanız, internet hizmetini daha stabil ve kayıpsız kullanırsınız.

CİHAZ SAYISI AZALTILMALI

Kabloları kısaltın: Dairenize gelen, modeminize giren ve modeminizden çıkan kabloların uzunluğu da internet bağlantınızı etkileyen faktörlerdendir. Bu kablolar ne kadar uzun olursa, internet bağlantınız o denli yavaş olur.





Dairenize gelen, modeminize giren ve modeminizden çıkan kabloların uzunluğu da internet bağlantınızı etkileyen faktörlerdendir. Bu kablolar ne kadar uzun olursa, internet bağlantınız o denli yavaş olur. Yeni nesil modem tercih edin: İnternete bağlanırken bant genişliği yüksek olan ve yeni teknolojiye uyumlu bir modem tercih etmeniz, daha hızlı bir internet tecrübesi yaşamanızı sağlayabilir.





İnternete bağlanırken bant genişliği yüksek olan ve yeni teknolojiye uyumlu bir modem tercih etmeniz, daha hızlı bir internet tecrübesi yaşamanızı sağlayabilir. Bağlı cihaz sayısını azaltın: Modeminiz sunduğu bağlantı imkânı ne kadar fazla kullanıcı ve cihaza bölünürse, alınan performans da doğru oranla azalır. Aktif olarak internet kullanımı yapan cihazları kapatabilir veya internetle bağlantısını kesebilirsiniz.





Modeminiz sunduğu bağlantı imkânı ne kadar fazla kullanıcı ve cihaza bölünürse, alınan performans da doğru oranla azalır. Aktif olarak internet kullanımı yapan cihazları kapatabilir veya internetle bağlantısını kesebilirsiniz. Kılıf engelleyebilir: Birçok telefon kılıfı özellikle metal içeriyorsa telefonunuzun Wi-Fi çekim gücünü bir hayli azaltır. Telefonunuzun kılıfının Wi-Fi çekim gücünü etkileyip etkilemediğini öğrenmek için mobil uygulamalardan ya da bunun için uygun sitelerden bir kılıf takılıyken bir de çıkarmışken hız testi yapın.

GÜÇLÜ Wİ-Fİ PAROLASI KULLANILMALI



Kötü amaçlı yazılımlara dikkat: Cihazlarınızda gizlice çalışan kötü amaçlı yazılım, bant genişliğini ve bilgi işlem gücünü ele geçiriyor ve performansı düşürüyor olabilir. Tüm cihazlar için fabrika varsayılan parolasını değiştirin. Uzun, güçlü ve benzersiz bir Wi-Fi parolası kullanın.



2.9 MİLYON CİHAZIN IMEI KAYDI YAPILDI

Türkiye’de 2022 yılının ikinci çeyreğinde 2.9 milyonu aşkın mobil cihazın IMEI kaydı yapıldı. Bu cihazların 2.7 milyonuna yakınını akıllı telefonlar oluşturdu. Marka bazında değerlendirildiğinde bu cihazların yüzde 55’e yakını Samsung, Apple ve Redmi markalarının geliştirdiği ürünlerden oluştu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun raporuna göre Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne ithalat ve imalat yoluyla kaydedilen cihazların sayısı belli oldu.

Bu yılın ikinci çeyreğinde Samsung 683 bin adetlik cihaz kaydı ile ilk sırada yer aldığı pazarda, Apple 489 bin adet ile ikinci, Redmi 415 bin adet ile üçüncü, Oppo 262 bin adet ile dördüncü ve Tecno Mobile 175 bin adetlik cihaz ile beşinci sırada yer aldı. Bu 5’liyi 124 bin adet ile General Mobile, 120 bin adet ile Reeder, 105 bin adet ile Poco ve de 96 bin adet ile Realme takip etti.

HONOR 70 TÜRKİYE’DE



Honor, üst düzey N Serisi akıllı telefon serisinin en son üyesi Honor 70’i 12 bin 999 TL’den Türkiye’de satışa çıkardı.

8 ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip olan Honor 70, 256/512 GB depolama alanlarıyla geliyor. 4800 mAh büyüklüğünde bir batarya ile gelen telefon, 66W hızla şarj oluyor. HONOR 70, akıllı telefon pazarında ilk kez kullanılan Solo Cut modu özelliğiyle kullanıcıların aynı anda iki farklı video kaydetmesine olanak sağlıyor.

Çektiğiniz kalabalık videolarda tek ya da birden fazla kişiye odaklanıp, aynı anda o kısımdan farklı bir video çekilmesine de olanak sağlayan bu özellik, içerik üreticilerine yepyeni bir pencere açıyor.

AP TEK TİP ŞARJA ONAY VERDİ



Avrupa Parlamentosu (AP), 2024 bitimine kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeyi onayladı. Düzenleme kapsamında hızlı şarjlar da uyumlu hale gelecek. Buna göre 2026’da tek tip şarj zorunluluğu dizüstü bilgisayarları da kapsayacak.

Tüketiciler, her yeni cihazları için kablo ve şarj aleti satın almak zorunda olmayacak. Söz konusu uygulamayla elektronik atıkların azaltılması hedefleniyor.

MONSTER’DEN EĞİTİME DESTEK



Kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim görmesine destek olmayı amaçlayan Monster Notebook, İstanbul Kartal’da bulunan Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin özel eğitim sınıfını yeniledi. Monster Notebook Kurucusu ve CEO’su İlhan Yılmaz, “Çocukların sosyal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerinde önemli bir yer tutan eğitim hayatı, özel gereksinimlere sahip çocuklar için daha da kritik bir rol oynuyor” dedi.

