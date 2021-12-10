Twitter, dünyanın en çok konuşulan tweet'lerini paylaştı

10 Aralık 2021 Cuma, 16:57

Dünya 2021'e veda edip yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, online hizmet sunan teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformları bu yılın özetini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor.

En çok retweet'lenenler: Birinci sırada BTS var Twitter'ın yayınladığı 2021 paylaşımına göre, geçtiğimiz yılın en çok retweet'lenen Twitter paylaşımı, 998 bin retweet ile Güney Koreli müzik grubu BTS'ın "Asyalılara karşı nefrete son ver" etiketinin yer aldığı tweet oldu.

BTS grubu, Mart ayında Atlanta'da 6'sı Asyalı kadın olmak üzere toplamda 8 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının ardından söz konusu paylaşımı yapmıştı. Paylaşıma iliştirilen açıklamada BTS, şu ifadelere yer vermişti: "Böyle bir nedenden dolayı nefrete ve şiddete maruz kalmanın acısını kelimelere dökemeyiz. Son birkaç haftada yaşanan olaylar karşısında kendi yaşadığımız deneyimler karşısında önemsiz kalıyor. Fakat bu deneyimler de, kendimizi güçsüz hissetmemize ve özgüvenimizi kırmaya yetti." En çok retweet'lenenler sıralamasında BTS'in bu paylaşımını, Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'yu klübe gelişi sebebiyle kutlayan "Hoşgeldin Cristiano" paylaşımı ve BillBoard'un en çok dinlenen şarkılar listesinde BTS'in birinci sıraya yerleştiği tweet'i takip etti.

The #Hot100 top 10 (chart dated Aug. 7, 2021) — billboard charts (@billboardcharts) August 2, 2021

En çok beğeni alanlar: Biden'ın yemin töreni paylaşımı Twitter'da yılın en çok beğeni toplayan paylaşımı ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başladığı gün yemin töreni öncesinde attığı "Bu, Amerika'da yeni bir gün" yazılı tweeti oldu.

It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

Biden'ı takip eden en çok beğenili paylaşımlar şöyle: - BTS üyesi Jungkook'un fotoğrafı

- Facebook'un küresel çapta çöktüğü esnada Twitter'ın "Tam anlamıyla herkese merhaba" paylaşımı

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Biden'ı tebrik ettiği, "Dostum Başkan Biden'a tebrikler. Şimdi senin zamanın" mesajı

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz — Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021

- ABD Başkan Yardımcısı Seçilen Kamala Harris'in göreve başlamaya hazır olduğunu dile getirdiği, "Hizmet etmeye hazırım" tweet'i

Ready to serve. — Vice President Kamala Harris (@VP) January 20, 2021

Twitter'da en çok konuşulan filmler:

1.Black Panther

2.Godzilla vs Kong

3.Zack Snyder’s Justice League

4.The Suicide Squad (2021)

5.Spider-Man: No Way Home

6.Space Jam: A New Legacy

7.Black Widow

8.Dune (2021)

9.Mortal Kombat (2021)

10.Shrek

Twitter'da en çok konuşulan televizyon programları:

1.Big Brother Brazil

2.Jujutsu Kaisen

3.Squid Game

4.Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba

5.Wandavision

6.A Fazenda 13

7.Tokyo Revengers

8.In the Soop

9.Sen Cal Kapimi

10.Pui Pui Molcar