Twitter, dünyanın en çok konuşulan tweet'lerini paylaştı

Sosyal medya platformu Twitter, 2021 yılında dünyada en çok konuşulan paylaşımları, en fazla retweet'lenen yorumları ve kullanıcılar arasında en popüler olan film ve televizyon programlarını içeren bir özet yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2021 Cuma, 16:57
Twitter, dünyanın en çok konuşulan tweet'lerini paylaştı
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Dünya 2021'e veda edip yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, online hizmet sunan teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformları bu yılın özetini kullanıcılarıyla paylaşmaya devam ediyor.

En çok retweet'lenenler: Birinci sırada BTS var Twitter'ın yayınladığı 2021 paylaşımına göre, geçtiğimiz yılın en çok retweet'lenen Twitter paylaşımı, 998 bin retweet ile Güney Koreli müzik grubu BTS'ın "Asyalılara karşı nefrete son ver" etiketinin yer aldığı tweet oldu.

BTS grubu, Mart ayında Atlanta'da 6'sı Asyalı kadın olmak üzere toplamda 8 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının ardından söz konusu paylaşımı yapmıştı. Paylaşıma iliştirilen açıklamada BTS, şu ifadelere yer vermişti: "Böyle bir nedenden dolayı nefrete ve şiddete maruz kalmanın acısını kelimelere dökemeyiz. Son birkaç haftada yaşanan olaylar karşısında kendi yaşadığımız deneyimler karşısında önemsiz kalıyor. Fakat bu deneyimler de, kendimizi güçsüz hissetmemize ve özgüvenimizi kırmaya yetti." En çok retweet'lenenler sıralamasında BTS'in bu paylaşımını, Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'yu klübe gelişi sebebiyle kutlayan "Hoşgeldin Cristiano" paylaşımı ve BillBoard'un en çok dinlenen şarkılar listesinde BTS'in birinci sıraya yerleştiği tweet'i takip etti.

En çok beğeni alanlar: Biden'ın yemin töreni paylaşımı Twitter'da yılın en çok beğeni toplayan paylaşımı ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başladığı gün yemin töreni öncesinde attığı "Bu, Amerika'da yeni bir gün" yazılı tweeti oldu.

Biden'ı takip eden en çok beğenili paylaşımlar şöyle: - BTS üyesi Jungkook'un fotoğrafı

- Facebook'un küresel çapta çöktüğü esnada Twitter'ın "Tam anlamıyla herkese merhaba" paylaşımı

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Biden'ı tebrik ettiği, "Dostum Başkan Biden'a tebrikler. Şimdi senin zamanın" mesajı

- ABD Başkan Yardımcısı Seçilen Kamala Harris'in göreve başlamaya hazır olduğunu dile getirdiği, "Hizmet etmeye hazırım" tweet'i

Twitter'da en çok konuşulan filmler:

1.Black Panther

2.Godzilla vs Kong

3.Zack Snyder’s Justice League

4.The Suicide Squad (2021)

5.Spider-Man: No Way Home

6.Space Jam: A New Legacy

7.Black Widow

8.Dune (2021)

9.Mortal Kombat (2021)

10.Shrek

Twitter'da en çok konuşulan televizyon programları:

1.Big Brother Brazil

2.Jujutsu Kaisen

3.Squid Game

4.Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba

5.Wandavision

6.A Fazenda 13

7.Tokyo Revengers

8.In the Soop

9.Sen Cal Kapimi

10.Pui Pui Molcar


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