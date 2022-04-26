Twitter kurucusu Jack Dorsey'den 'Elon Musk' açıklaması
İş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolara anlaştı. Şirketin Musk'a satılmasına dair Twitter'dan açıklama yapıldı. Bu gelişmenin ardından, platformun kurucusu Jack Dorsey'den de bir açıklama geldi. Dorsey, Musk'ı 'güvendiği tek çözüm' olarak betimledi.
Dünyanın en zengin insanlarından, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı.
Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirildi. Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği kaydedildi.
TWITTER'IN KURUCUSUNDAN MUSK'A DESTEK
Musk’ın Twitter’ı satın alması insanları ikiye bölse de bugün, Twitter’ın kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey’den Musk’a büyük bir destek geldi. Dorsey, yaptığı paylaşımda Musk’ın ‘güvendiği tek çözüm’ olduğunu söyledi.
Dorsey’nin bir şarkıyla başlattığı açıklaması şu şekilde:
"Radiohead – Everything In Its Right Place (Her Şey Doğru Yerinde)
Twitter'ı seviyorum. Twitter, küresel bir bilince sahip olduğumuz en yakın şey.
Benim için önemli olan fikir ve hizmettir ve ikisini de korumak için ne gerekiyorsa yapacağım. Twitter bir şirket olarak her zaman tek sorunum ve en büyük pişmanlığım oldu. Wall Street'e ve reklam modeline ait idi. Wall Street'ten geri almak ilk doğru adım.
Prensip olarak, kimsenin Twitter'a sahip olması veya onu yönetmesi gerektiğine inanmıyorum. Bir şirket değil, protokol düzeyinde bir kamu malı olmak istiyor. Ancak şirket olma sorununu çözmek içinse Elon, güvendiğim tek çözüm. Bilincin ışığını genişletme görevine güveniyorum.
Elon'ın "maksimum güvenilir ve geniş kapsamlı" bir platform oluşturma hedefi doğru. Bu aynı zamanda Parag'ın hedefi ve onu seçme nedenim. Şirketi imkânsız bir durumdan kurtardığınız için ikinize de teşekkür ederim. Bu doğru yol... Buna tüm kalbimle inanıyorum.
Twitter'ın herkese açık sohbete hizmet etmeye devam edeceği için çok mutluyum. Tüm dünyada ve yıldızlara!"
Video Haberler
- Tuzla'da soygun dehşeti: Kuyumcuyu vurup kaçtılar
- 'Patronuna selam söyle' diyerek taksiyi gasbetti
- Banka sırasında 'kripto' tuzağı
- Bariyerlere çarptı, hayatını kaybetti
- 'And olsun, and olsun, and olsun'
- Madde bağımlısı genç 'evinin çatısını' ateşe verdi
- Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti
- Binali Yıldırım: Fiyatlar çok arttı
- 'Oksijen tüpüyle' kuyumcu soygunu
- Balıklar kıyıya vurdu!
En Çok Okunan Haberler
-
- 500 TL’lik banknot iddiasında yeni gelişme
- Kredi faizleri artacak
- Çağlar Ökten'in hayat hikayesi
- İftar programında 'ateist damat' sorusu
- 'Gezi Parkı' kararı ve AKP'nin seçim hesabı
- 'Adaletin kanını emen bu vampir...'
- Ukrayna, silah ve Hande Fırat'ın eşi...
- Bursa'da sokak ortasına uçak düştü!
- Gerekçelerini tek tek sıraladı
- 'Savcılığa ben bildirdim...'