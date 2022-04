Twitter kurucusu Jack Dorsey'den 'Elon Musk' açıklaması

26 Nisan 2022 Salı, 12:29

Dünyanın en zengin insanlarından, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirildi. Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği kaydedildi.

TWITTER'IN KURUCUSUNDAN MUSK'A DESTEK

Musk’ın Twitter’ı satın alması insanları ikiye bölse de bugün, Twitter’ın kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey’den Musk’a büyük bir destek geldi. Dorsey, yaptığı paylaşımda Musk’ın ‘güvendiği tek çözüm’ olduğunu söyledi.

Dorsey’nin bir şarkıyla başlattığı açıklaması şu şekilde:

"Radiohead – Everything In Its Right Place (Her Şey Doğru Yerinde)

Twitter'ı seviyorum. Twitter, küresel bir bilince sahip olduğumuz en yakın şey.

Benim için önemli olan fikir ve hizmettir ve ikisini de korumak için ne gerekiyorsa yapacağım. Twitter bir şirket olarak her zaman tek sorunum ve en büyük pişmanlığım oldu. Wall Street'e ve reklam modeline ait idi. Wall Street'ten geri almak ilk doğru adım.

Prensip olarak, kimsenin Twitter'a sahip olması veya onu yönetmesi gerektiğine inanmıyorum. Bir şirket değil, protokol düzeyinde bir kamu malı olmak istiyor. Ancak şirket olma sorununu çözmek içinse Elon, güvendiğim tek çözüm. Bilincin ışığını genişletme görevine güveniyorum.

Elon'ın "maksimum güvenilir ve geniş kapsamlı" bir platform oluşturma hedefi doğru. Bu aynı zamanda Parag'ın hedefi ve onu seçme nedenim. Şirketi imkânsız bir durumdan kurtardığınız için ikinize de teşekkür ederim. Bu doğru yol... Buna tüm kalbimle inanıyorum.

Twitter'ın herkese açık sohbete hizmet etmeye devam edeceği için çok mutluyum. Tüm dünyada ve yıldızlara!"