Twitter, tweetlerin altında bir istatistiği daha göstermeye başladı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 15:14

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 15:14

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, bundan kısa bir süre önce bir paylaşımın kaç kişi tarafından görüntülendiğini herkese göstermeye başlamıştı. Şimdiyse Twitter, buna benzer bir adım daha attı.

Uygulamanın iOS sürümünü kullananlar, bir paylaşımın kaç kişi tarafından "Yer İşaretleri"ne eklendiğini görüntüleyebiliyor.

WebTekno'nun haberine göre; Twitter, kısa bir süre önceye kadar paylaşımların kaç kişi tarafından retweet edildiğini veya beğenildiğini gösteriyordu. Sonrasında ise tweetlerin kaç kişi tarafından görüntülendiği de gösterilmeye başlandı.

Yer işaretleri, Twitter'ın kullanıcılara göstermeye başladığı en yeni istatistik oldu.

ANDROID VE WEB SÜRÜME DE GELEBİLİR

Twitter'ın resmi yardım sayfasında paylaşılan bilgilere baktığımızda, yeni özellik için genişletme planlarından bahsedildiğini görüyoruz. Bu açıklama, özelliğin yakın bir gelecekte Android ve hatta web sürüme gelebileceği anlamına geliyor. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor.

"SESSİZ BEĞENİ"

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Yer İşaretleri özelliğini seviyor. Özellik hakkında çok sayıda paylaşım yapan milyarder iş insanının en çarpıcı açıklaması, Yer İşaretleri için yaptığı bir niteleme.

Musk'a göre bu özellik, Twitter'daki "sessiz beğeni"ler anlamına geliyor.