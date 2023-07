Twitter'da neler oluyor? İşte Elon Musk ile değişenler!

Elon Musk Twitter'ın başına geçtiğinden beri pek çok değişiklik yaptı. Özellikle son zamanlarda yapılan değişiklikler ve geri atılan adımlar sebebiyle hem Musk hem de Twitter eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. Twitter Blue aboneliğine dahil edilen hakların eleştirilmesinin yanında yakın zaman önce yapılan değişiklikle 'Twitter'ın kullanıcı sayısının' artırılması hedefleniyor.

En son gündeme gelen gelişmede ise Twitter hesabı olmayan kişiler hedefte. Bu kişilerin Twitter'a girmesinin hedeflendiği gelişmede ortaya çıktığı kadarıyla platforma giriş yapmamış ya da herhangi bir hesap sahibi olmayan kişiler paylaşılan tweetleri görüntüleyemeyecek.

