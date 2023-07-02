Twitter'da neler oluyor? İşte Elon Musk ile değişenler!

Yayınlanma: 02.07.2023 - 17:18

Güncelleme: 02.07.2023 - 17:18

Elon Musk Twitter'ın başına geçtiğinden beri pek çok değişiklik yaptı. Özellikle son zamanlarda yapılan değişiklikler ve geri atılan adımlar sebebiyle hem Musk hem de Twitter eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. Twitter Blue aboneliğine dahil edilen hakların eleştirilmesinin yanında yakın zaman önce yapılan değişiklikle 'Twitter'ın kullanıcı sayısının' artırılması hedefleniyor.

TWITTER FARKLI SEBEPLERLE GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

En son gündeme gelen gelişmede ise Twitter hesabı olmayan kişiler hedefte. Bu kişilerin Twitter'a girmesinin hedeflendiği gelişmede ortaya çıktığı kadarıyla platforma giriş yapmamış ya da herhangi bir hesap sahibi olmayan kişiler paylaşılan tweetleri görüntüleyemeyecek.

you awake from a deep trance,

step away from the phone

to see your friends & family — Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2023

Bu elbetteki tek gelişme değil. Bundan kısa bir süre önce de Musk tarafından duyurulan bazı sınırlamalar getirilmişti. Geçici acil durum önlemi olarak nitelendirilen kararda Twitter'a kullanım sınırı getirildiği söylenmişti. Binlerce kullanıcı Twitter'da erişim sorunu olduğunu düşünürken, durumun öyle olmadığı Musk tarafından duyurulmuştu.

Pek çok hesabın Twitter'ı agresif şekilde paylaşım yaparak kullandığını aktaran Musk, yaşanan sorunların bundan kaynaklandığını söylüyor. İşte tam da bu sorunu çözmek adına kısıtlamaların geldiğini duyurmuştu. Hatta yapılan paylaşımda şunlar yazıyordu:

Doğrulanmış hesaplar günde 6.000 gönderi ile sınırlandırılacak ancak ileride bu 10.000 olacak

Doğrulanmamış hesaplar günde 600 gönderi sınırlandırılacak ancak ileride bu 1.000 olacak

Yeni açılan doğrulanmamış hesaplar ise günde 300 gönderi sınırlandırılacak ancak ileride bu 500 olacak

Bu paylaşımın ardından ise ikinci bir güncelleme yapıldı ve hesapların durumu şu şekilde değiştirildi:

Doğrulanmış hesaplar günde 8.000 gönderi ile sınırlandırılacak

Doğrulanmamış hesaplar günde 800 gönderi sınırlandırılacak

Yeni açılan doğrulanmamış hesaplar ise günde 400 gönderi sınırlandırılacak

Ancak bu da yeterli olmadı ve aynı şekilde sırasıyla 10.000 gönderi, ikinciyi 1.000 gönderi ve üçüncüyü de 500 gönderi olarak güncelledi.(2 Temmuz itibariyla yeni bir değişiklik olmazsa son durum bu şekilde)

Arka arkaya ve kısa süre içinde yapılan bu hamleler ise çok eleştirildi. Kullanım limiti aşıldı uyarısıyla ilk tohumların atıldığı gelişme sonrası, çalışmalar sürüyor. Bu durum, ChatGPT gibi dil temelli yapay zeka sistemlerinin Twitter üzerinden veri toplamasının önüne geçilmek istendiği için olabilir gibi duruyor.

Elon Musk daha önce de Twitter verilerinin yasadışı olarak yapay zekanın eğitilmesinede kullanılmasını dile getirdiği bir paylaşım yapmış 'şimdi dava zamanı' demişti.

Söz konusu gelişmeler yaşanırken de Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey bir paylaşım yaptı. Twitter gibi bir platformun yönetiminin zor olduğuna değinen eski CEO, 'kimsenin bu stresi yaşamasını istemiyorum' dedi.

Twitter'da çalışan ekiplerin büyük kısıtlamalar yaşadıklarını bildiğini aktaran Dorsey, yaşananlardan kendine de pay çıkartıyor. Çalışan herkesin Twitter'ın başarılı olduğunu görmek için çabaladığının farkında olduğunu söyleyen Dorsey, 'herkes için iyi ve açık interneti' korumanın önemli olduğuna vurgu yapıyor.

Bir diğer yandan Twitter rakibi uygulamaların sayısında artış var. Elon Musk başa geçtikten sonra çalkantılı bir döneme giren Twitter'ın karşısına direkt kurucusu Jack Dorsey tarafından Bluesky adlı bir uygulama gelmişti. Bluesky rekor talep sonrası yeni kayıt almayı durduğunu açıkladı. Bildiğiniz üzere uygulamaya giriş yapabilmek için davet kodu gerekiyor ve herkes alamıyor. Bu halde bile uygulama rekora ulaşmayı başardı. Bunda kemik Twitter kullanıcılarının uygulamadan soğuması ve uzaklaşarak yeni alternatifler aramasında büyük pay var.

Bluesky'a ek olarak Twitter alternatifi olarak görülen Mastodon da yaşanan son Twitter gelişmelerinden sonra kullanıcı akışı gördü. İvme yakalayan Mastodon, resmi olmayan rakamlara göre 25 binin üzerinde yeni kullanıcı kazandı.

Peki, Musk'ın gelmesiyle daha önce hangi gelişmeler yaşandı? İşte öne çıkanlar;

Twitter'a görüntülü ve sesli aramaların yakında geleceği duyuruldu.

Financial Times tarafından aktarılan bir başka gelişmede ise platforma 'ödeme özelliği sunma' planlarıydı.

Mavi tik için ücretli abonelik( burada pek çok gelişme oldu ancak bazıları ilk haliyle kalmadı ve kullanıcıların eleştirdiği noktalar değiştirildi.)

Twitter Blue kullanan kişiler için iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinin ekleneceği duyuruldu.

Yapılan paylaşımlardan ücret alınmasına yönelik yeni bir adım atıldı(nisan-mayıs).

Twitter'ın içerik aboneliklerinden yüzde oranında kesinti yapacağı ortaya çıktı.

Binlerce kişinin işten çıkartılmasıyla şirketin ana çalışanları yenilendi. Aynı şekilde yönetim kadrosu da güncellendi.