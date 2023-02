Twitter'dan devrim gibi karar: Beğendiğiniz ya da paylaştığınız bir tweet 'yalan çıkarsa' bildirim gönderilecek

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Twitter’da paylaşılan her bilgi kesin ve doğru olmayabiliyor. Yalan niteliği taşıyan veya yanlış anlaşılan paylaşımlarla çoğu kişi zaman zaman etkileşimde bulunabiliyor.

Twitter, aralık ayında bu duruma bir çözüm olabilecek yeni özelliğini yayınlamıştı.

‘Topluluk Notları’ adıyla yayınlanan yeni özellikle birlikte bazı tartışmalı tweetlerin altına, paylaşımı doğrulayan veya paylaşımın bağlamını açıklayan notlar eklenmişti.

WebTekno'nun aktardığına göre Twitter, bu özelliği daha kullanışlı yapacak bir yeniliği daha yayınladı.

Starting today, you’ll get a heads up if a Community Note starts showing on a Tweet you’ve replied to, Liked or Retweeted. This helps give people extra context that they might otherwise miss. pic.twitter.com/LIcGgl2zdJ