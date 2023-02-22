Twitter'dan devrim gibi karar: Beğendiğiniz ya da paylaştığınız bir tweet 'yalan çıkarsa' bildirim gönderilecek

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 16:58

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 16:59

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Twitter’da paylaşılan her bilgi kesin ve doğru olmayabiliyor. Yalan niteliği taşıyan veya yanlış anlaşılan paylaşımlarla çoğu kişi zaman zaman etkileşimde bulunabiliyor.

Twitter, aralık ayında bu duruma bir çözüm olabilecek yeni özelliğini yayınlamıştı.

‘Topluluk Notları’ adıyla yayınlanan yeni özellikle birlikte bazı tartışmalı tweetlerin altına, paylaşımı doğrulayan veya paylaşımın bağlamını açıklayan notlar eklenmişti.

WebTekno'nun aktardığına göre Twitter, bu özelliği daha kullanışlı yapacak bir yeniliği daha yayınladı.

Starting today, you’ll get a heads up if a Community Note starts showing on a Tweet you’ve replied to, Liked or Retweeted. This helps give people extra context that they might otherwise miss. pic.twitter.com/LIcGgl2zdJ — Community Notes (@CommunityNotes) February 21, 2023

TWEETLERE TOPLULUK NOTU EKLENDİĞİNDE BİLDİRİM ALABİLECEKSİNİZ

“Bugünden itibaren, yanıtladığınız, beğendiğiniz veya retweetlediğiniz bir Tweet'te bir Topluluk Notu görünmeye başlarsa uyarı alacaksınız. Bu, insanlara başka türlü kaçırabilecekleri ekstra bağlamı sağlamaya yardımcı olacak.”

Yeni özellik sayesinde yalan veya yanlış bilgi içeren bilgilere sahip tweetlerle daha önce bulunduğunuz etkileşimleri kaldırmak için bir fırsata sahip olabileceksiniz. Bu sayede bu bilgiler hem sizin profilinizde yer almayacak hem de bilgilerin yayılımı azalacak.

TWITTER TOPLULUK NOTLARI NEDİR?

Twitter Topluluk Notları, kullanıcıları yanıltabilecek ifadeler içeren tweetlere bağlam eklenmesini sağlıyor. Notlar, tweetlerin altında ayrı bir kutucuk içerisinde gösteriliyor. Tabii bu kutucuğun görünmesi tek bir kaynağa bağlı olmuyor.

Notlar, yeterli sayıda farklı görüşe sahip katkıda bulunan notun ‘yararlı’ olarak değerlendirilmesi sonucunda herkese açık olarak gösteriliyor.

TOPLULUK NOTLARI’NI KİM EKLİYOR, KİM DEĞERLENDİRİYOR?

Topluluk Notları, tamamen kullanıcılar tarafından yürütülüyor. Görüşlerini belirtenler ve bağlam sunanlar, Twitter’da Topluluk Notları’na ‘katkıda bulunan’ kullanıcılar oluyor.

Twitter’ın belirli kriterlerle kabul ettiği bu kişiler, farklı kullanıcıların paylaştığı notları da değerlendiriyor.