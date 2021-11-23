WhatsApp Web uzun süredir beklenen eksik bir özelliğini tamamlıyor
WhatsApp Web, eksik bir özelliğini daha tamamlıyor. Artık bilgisayar ekranlarından da WhatsApp gizlilik ayarları değiştirilebilecek.
Güvenlik ile ilgili konularda kullanıcıların önemli ölçüde güvenini kıran WhatsApp, özellikle iş hayatının vazgeçilmez parçalarından biri haline gelen web sürümünde uzun süredir beklenen bir özelliği kullanıma sundu.
Henüz beta sürümünde olan ve herkesin kullanımına açık olan WhatsApp web uygulamasında da tıpkı mobilde olduğu gibi gizlilik ayarları değiştirilebilecek.
Haber Global'in aktardığına göre, henüz özelliğin ne zaman herkese açık hale getirileceği bilinmese de kısa sürede kullanıma sunulacağı öngörülüyor.
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