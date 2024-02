WhatsApp'ta profil fotoğrafının ekran görüntüsü alınamayacak

WhatsApp, güvenlik önlemlerini artırma kapsamında yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, kullanıcıların herhangi kişinin profil fotoğrafının ekran görüntüsü almasının önüne geçiyor. Özellik, ekran görüntüsü alınmak istendiğinde bunun yapılamayacağını bildiren bir uyarı veriyor.

Burada ortaya çıktığı kadarıyla; "Uygulama kısıtlamaları nedeniyle ekran görüntüsü alınamıyor" uyarısı yer alıyor.

WABetaInfo tarafından yayınlanan özellik tamamen bir koruma yine de sunmayacak ancak en azından ekran görüntüsü alınarak profil fotoğraflarının kullanılmasının önüne geçilmiş olacak.

?? WhatsApp beta for Android 2.24.4.25: what's new?



WhatsApp is rolling out a feature to block screenshots of profile photos, and it’s available to some beta testers!https://t.co/M3agaT2XU7 pic.twitter.com/xp5gtmhTA9