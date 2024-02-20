WhatsApp'ta profil fotoğrafının ekran görüntüsü alınamayacak

Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:19

Güncelleme: 20.02.2024 - 14:19

WhatsApp, güvenlik önlemlerini artırma kapsamında yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, kullanıcıların herhangi kişinin profil fotoğrafının ekran görüntüsü almasının önüne geçiyor. Özellik, ekran görüntüsü alınmak istendiğinde bunun yapılamayacağını bildiren bir uyarı veriyor.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ PROFİL FOTOĞRAFLARININ EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜN ÇEKİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR

Burada ortaya çıktığı kadarıyla; "Uygulama kısıtlamaları nedeniyle ekran görüntüsü alınamıyor" uyarısı yer alıyor.

WABetaInfo tarafından yayınlanan özellik tamamen bir koruma yine de sunmayacak ancak en azından ekran görüntüsü alınarak profil fotoğraflarının kullanılmasının önüne geçilmiş olacak.