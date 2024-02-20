WhatsApp'ta profil fotoğrafının ekran görüntüsü alınamayacak
WhatsApp'ın kullanıcı sayısı arttıkça alınan güvenlik önlemleri de artıyor. Kullanıcılar başkalarının profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü alamayacak.
WhatsApp, güvenlik önlemlerini artırma kapsamında yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, kullanıcıların herhangi kişinin profil fotoğrafının ekran görüntüsü almasının önüne geçiyor. Özellik, ekran görüntüsü alınmak istendiğinde bunun yapılamayacağını bildiren bir uyarı veriyor.
WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ PROFİL FOTOĞRAFLARININ EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜN ÇEKİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR
Burada ortaya çıktığı kadarıyla; "Uygulama kısıtlamaları nedeniyle ekran görüntüsü alınamıyor" uyarısı yer alıyor.
WABetaInfo tarafından yayınlanan özellik tamamen bir koruma yine de sunmayacak ancak en azından ekran görüntüsü alınarak profil fotoğraflarının kullanılmasının önüne geçilmiş olacak.
?? WhatsApp beta for Android 2.24.4.25: what's new?— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 20, 2024
WhatsApp is rolling out a feature to block screenshots of profile photos, and it’s available to some beta testers!https://t.co/M3agaT2XU7 pic.twitter.com/xp5gtmhTA9
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