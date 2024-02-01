Windows 12'nin ilk ciddi ayak izleri görüldü

Yayınlanma: 01.02.2024 - 12:33

Güncelleme: 01.02.2024 - 12:33

Microsoft özellikle geçmiş yıllardaki yapay zeka yatırımları ile çok daha farklı özellikleri Windows tarafı için getirmesi bekleniyor. Ancak yeni ortaya çıkan derleme numaraları Windows 11'e yeni özellikler getirmenin ötesinde Windows 12'nin geliştirilmesine işaret olabilir.

WINDOWS 12 İÇİN İPUCU OLABİLİR

Daha önce de Microsoft'un işletim sistemleri hakkında bilgileri sızdıran X hesabı ''XenoPanther'' bu sefer de Microsoft'un geliştirme laboratuvarlarında kullandığı kanal, Canary Channel'da daha önce '26047' numaralı olan derlemenin '27545' numaraya geçiş yaptığını aktardı.

[Corrected]

There has been a build jump for internal canary!

26047 > 27547 — Xeno (@XenoPanther) January 30, 2024

Hatırlatmak gerekirse, Windows 10'da 19 ile başlayan derlemeler, Windows 11'de 22'ye kadar çıkabiliyor. Söz konusu derleme numarası ise yeni Windows 12 için geliştirmelerin yapıldığını düşündürtüyor. Konuya ilgisi olan kişilerse bu paylaşımın ardından derleme numarasının Windows 12 ya da Microsoft'un Windows 11'den sonra yayınlamayı planladığı sürümün ilk ipucu olabileceğini söylüyor.