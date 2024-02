Windows 12'nin ilk ciddi ayak izleri görüldü

Microsoft özellikle geçmiş yıllardaki yapay zeka yatırımları ile çok daha farklı özellikleri Windows tarafı için getirmesi bekleniyor. Ancak yeni ortaya çıkan derleme numaraları Windows 11'e yeni özellikler getirmenin ötesinde Windows 12'nin geliştirilmesine işaret olabilir.

Daha önce de Microsoft'un işletim sistemleri hakkında bilgileri sızdıran X hesabı ''XenoPanther'' bu sefer de Microsoft'un geliştirme laboratuvarlarında kullandığı kanal, Canary Channel'da daha önce '26047' numaralı olan derlemenin '27545' numaraya geçiş yaptığını aktardı.

[Corrected]

There has been a build jump for internal canary!

26047 > 27547