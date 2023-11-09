X-Ray taraması, sahte AirPods'un anlaşılmasını sağlıyor

Yayınlanma: 09.11.2023 - 17:36

Güncelleme: 09.11.2023 - 17:36

Apple'ın pek çok cihazı sahte ürünler tasarlayanlar ve satanlar için büyük bir nimet. AirPods ve iPhone çakması ürünler özellikle Asya ülkelerinden dünyaya yayılırken, pek çok kişi daha uygun fiyatlı olduğu için bunları tercih ediyor.

Bir diğer yandan gerçek ve sahte ürünler arasındaki fark dışarıdan çok da anlaşılmıyor. İşte Lumafield de bu noktada X-Ray ile sahte ve gerçek AirPods'ların nasıl göründüğünü gözler önüne seriyor.

X-RAY İLE BAKILIRSA BU KULAKLIKLAR TAMAMEN FARKLI

Apple imzalı AirPods'lar ucuz bileşenlerle taklit ediliyorlar ve bunu dışarıdan bakan birisinin anlaması gerçekten zor. Bir AirPods'un çakma olduğu çoğu zaman fiyatından ve kullanıldığında iyi ses vermemesinden yani performansın kötü olmasından anlaşılıyor.

The world is full of counterfeit Apple products. We CT scanned two fake AirPods and compared them to the real thing… ?? pic.twitter.com/VFWvAwUrox — Jon Bruner (@JonBruner) November 7, 2023

Yayınlanan X-Ray görüntülerinde ise kulaklığın içinde yer alan bileşenlerin bile farklı yerlere konulduğu rahatlıkla seçiliyor. Apple, küçük dokunuşlarla ürünlerine imza da bırakıyor. İkinci nesil AirPods Pro'da yer alan PCB, sahtelerle kıyaslandığnıda kendini gösteriyor. Sahte AirPods'ların iç bileşenlerinde yer alan kablolar göze çarpıyor.

Kötü malzeme kullanılmasının yanı sıra çakma AirPods'larda bileşenler birbirlerine iyi bağlanmadıkları için temassızlık ya da ses kayıpları oluyor.

Örneğin gerçek AirPods Pro'da 3 MEMS mikrofon yer alıyor. Dışa doğru, gövdenin tabanın ve sürücünün önünde yer alan bu 3 mikrofona ek olarak sahte olanlarda yalnızca bir mikrofon yer alıyor.