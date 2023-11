X-Ray taraması, sahte AirPods'un anlaşılmasını sağlıyor

Apple'ın pek çok cihazı sahte ürünler tasarlayanlar ve satanlar için büyük bir nimet. AirPods ve iPhone çakması ürünler özellikle Asya ülkelerinden dünyaya yayılırken, pek çok kişi daha uygun fiyatlı olduğu için bunları tercih ediyor.

Bir diğer yandan gerçek ve sahte ürünler arasındaki fark dışarıdan çok da anlaşılmıyor. İşte Lumafield de bu noktada X-Ray ile sahte ve gerçek AirPods'ların nasıl göründüğünü gözler önüne seriyor.

Apple imzalı AirPods'lar ucuz bileşenlerle taklit ediliyorlar ve bunu dışarıdan bakan birisinin anlaması gerçekten zor. Bir AirPods'un çakma olduğu çoğu zaman fiyatından ve kullanıldığında iyi ses vermemesinden yani performansın kötü olmasından anlaşılıyor.

The world is full of counterfeit Apple products. We CT scanned two fake AirPods and compared them to the real thing… ?? pic.twitter.com/VFWvAwUrox