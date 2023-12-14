Xbox 2023 yılı karnesini açıkladı; En çok hangi oyunları oynadınız?

Bu yılın en iyileri listelerine Xbox'tan da bir veri eklendi. Xbox 2023 Yıl İncelemesi isimli yıllık oyun özetini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:04
Xbox 2023 yılı karnesini açıkladı; En çok hangi oyunları oynadınız?
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Xbox da 2023 yılının bitmesine yakın karnesini açıkladı. 2023 Yıl İncelemesi adı verilen yıllık özette, bu yıl en çok oynanan oyunların süresi ortaya çıkıyor.

Xbox tarafından yayınlanan bu özette, 2023 yılında kaç saat oyun oynandığı kullanıcının en çok hangi türleri oynadığı gibi veriler yer alıyor.

2023 YILINDA EN ÇOK OYNANAN OYUNLAR VE DAHASI

Oyunseverlere aynı zamanda en çok oynadığı türleri de bir pasta grafik şeklinde görüyor. Tüm başarımlar ve en iyi oyun ayı da bu yayınlanan 2023 yılında öne çıkanlar da görmek mümkün.

Xbox Başkanı Phil Spencer X hesabı üzerinden kendi özetini de paylaştı:

 

Toplamda 917 saat oyun oynayan Spencer'ın toplam oyuncu puanı da 6 bin 856 olmuş. Toplamda 82 oyunu olan Spencer'ın en çok oyunu nisan ayında oynadı. En çok oynadığı oyun ise Xbox'ın özel oyunu Starfield oldu.


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