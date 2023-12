Xbox 2023 yılı karnesini açıkladı; En çok hangi oyunları oynadınız?

Xbox da 2023 yılının bitmesine yakın karnesini açıkladı. 2023 Yıl İncelemesi adı verilen yıllık özette, bu yıl en çok oynanan oyunların süresi ortaya çıkıyor.

Xbox tarafından yayınlanan bu özette, 2023 yılında kaç saat oyun oynandığı kullanıcının en çok hangi türleri oynadığı gibi veriler yer alıyor.

Oyunseverlere aynı zamanda en çok oynadığı türleri de bir pasta grafik şeklinde görüyor. Tüm başarımlar ve en iyi oyun ayı da bu yayınlanan 2023 yılında öne çıkanlar da görmek mümkün.

Xbox Başkanı Phil Spencer X hesabı üzerinden kendi özetini de paylaştı:

Every minute was worth it. So fun to see this year’s Xbox Year in Review and look back at all the games I played in 2023. Let’s see your #XboxYearinReview https://t.co/17kJSLiNIE pic.twitter.com/KTeBuxGL5J