Yağmur neden insanın uykusunu getiriyor?

Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:38

Güncelleme: 19.02.2024 - 15:38

Yağmurlu günlerde neden halsiz ve uykulu olduğunuzu hiç merak ettiniz mi? Ya da yağmurlu bir sabahta yataktan kalkmanın neden çok zor olduğunu düşündünüz mü?Aslında tembel değilsiniz, yağmurun bizi uykulu yapmasının bilimsel bir nedeni var.

ATMOSFERİN VÜCUDUMUZUN ÇALIŞMA ŞEKLİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Chip'te yer alan ayrıntılara göre yağmur yağdığında uykulu hissetmemizin nedeni, atmosferin vücudumuzun çalışma şekli üzerindeki etkisiyle ilgili. Güneş ışığında bulunan UVA ve UVB ışınları serotonin salınımını tetiklerken epifiz bezi melatonin üretimini azaltır. Genellikle "mutluluk hormonu" olarak adlandırılan serotonin, uyanıklık ve yüksek ruh halinden sorumluyken, melatonin vücut tarafından uykuyu tetiklemek için daha fazla ve uyanık kalmak için daha az üretilerek uyku-uyanıklık döngümüzü düzenlemek için kullanılır.

Bununla birlikte, yağmurlu hava genellikle güneşe maruz kalma miktarımızı azaltan koyu, yoğun yağmur bulutlarıyla birlikte gelir. Bu da gece karanlığıyla aynı işlevi görerek serotonin üretiminde azalmaya ve melatoninde artışa neden olur. Yani beynimiz kapalı havalarda, gece olduğunu ve artık çalışma değil uyuma zamanı olduğunu düşünerek bizi sakinleştiren ve uyutan hormonlar salgılamaya başlar.

Ayrıca, yağmurlu havalarda artan nem, vücudunuzun homeostaz yoluyla sabit bir iç sıcaklığı korumak için daha fazla çalışmasına sebep oluyor, bu da vücudu yoruyor ve dinlenmek için uyuma ihtiyacı doğuruyor.

Artan nemin yanı sıra, barometrik basınç da fırtınalı koşullardan etkilenir. Fırtınalara genellikle düşük basınç eşlik eder, bu da havadaki oksijen seviyelerini azaltır. Düşük oksijen konsantrasyonu da uyuşukluk yaratarak dinlenme arzusunu körükler.

PEMBE GÜRÜLTÜ

Son olarak, uykulu hissetmemize neden olan şey özellikle yağmur sesi olabilir. Yağmur, beyaz gürültüye benzeyen bir pembe gürültü türüdür. Her ikisini de dinlemek, dikkat dağıtıcı sesleri engellemeye çalışan sabit bir arka plan gürültüsü üreterek uykuyu iyileştirmenin etkili yolları olabilir. Beyaz gürültünün aksine, pembe gürültü daha düşük perdeli ve daha rahatlatıcı olarak nitelendirilir. Hışırdayan yaprakların sesi, rüzgar ve hatta kendi kalp atışınızın sesi pembe gürültü olarak sınıflandırılır.