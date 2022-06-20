Yapay zekânın zararları nelerdir, yapay zekâ canlandı mı?

20 Haziran 2022 Pazartesi, 16:39

Teknolojinin gelişimini hızla sürdürdüğü günümüzde, en çok tartışılan konulardan biri de yapay zekâların insan zekâsı ve duygularına erişip erişemeyeceği. Bu tartışmalar sürerken, Google’ın geliştirdiği LaMDA isimli yapay zekânın, duygu ve bilinç kazanmaya başladığı iddia edildi. Geçen günlerde LaMDA ile konuşmalarını yayımlayan Google yazılımcısı Blake Lemoine, yapay zekânın kendini insan yerine koymaya başladığını ve bu doğrultuda hareket ettiğini öne sürdü. Bilim-kurgu filmlerini anımsatacak olayda, şirket içi yazışmaları ifşa ettiği gerekçesiyle açığa alınan Lemonie, soru cevap botu LaMDA’nın duygu ve bilinç kazandığını iddia etti. LaMDA’nın 7-8 yaşlarındaki bir çocuk gibi davranmaya başladığını söyleyen Lemoine, yapay zekânın programcının üzerinde testler yapmadan önce izin istemesini ve bu hakkına saygı duyulmasını istediğini de kaydetti.

''İNSAN ZİHNİNDEN DAHA AKILLI OLACAĞI İDDİA EDİLİYOR''

Tartışmalara neden olan habere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, “İnsan zekâsı kişisel deneyim ve uyarlanabilir öğrenme metotlarıyla oluşumunu sağlarken, yapay zekâ önceden aktarılmış verilere ihtiyaç duymaktadır. Yani insan zekâsıyla aynı durum söz konusu değildir. Makineler insan davranışını taklit etse de onlarda rasyonel kararlar verme kapasitesi hâlâ eksiktir. Uzmanlara göre yapay zekânın bir türü insan zekâsının çok çok ötesinde olacaktır. Kendini bilen bir yapay zekâ bağımsız bir zekâya sahip olacak ve kendi kararlarını verebilecek potansiyele erişecektir. Bu makinelerin insan zihninden daha akıllı olacağı iddia edilmektedir. Yapay zekâ sistemleri verilere dayalı mantıklı kararlar vermek üzere tasarlanmıştır, fakat insanların nasıl hissettiklerini anlayamaz veya sezgiye dayalı kararlar alamazlar. Bu nedenle, yapay zekânın tamamen insan karar vericilerin yerini alamayacağını ifade edebilmek mümkündür” diye konuştu.

''SINIR KONULMALI''

Yapay zekâların veriyle beslendiğini ve yazılım ürünü olduklarını anlatan Kırık, “Yapay zekânın sınırı olması gerekiyor. Oxford Üniversitesi ekibi, yapay zekânın kolayca kontrol edilemeyeceği ve gelecekte insanların veya insan varlığının anlamlı özelliklerinin olmadığı bir dünya inşa etmeye yönlendirileceği konusundaki endişelerini dile getirmektedir. Karmaşık yapay zekâ sistemleri şayet kontrolsüz ve denetimsiz bırakılırsa, istenen davranıştan sapma ve görevleri etik olmayan yollarla gerçekleştirme riskiyle karşı karşıya kalabilmektedir. Yapay zekânın yasal olarak düzenlenmesi ve yazılımların belli bir sınır içerisinde gelişim göstermesi gelecekte yaşanabilecek olası tehlike ve sorunların bir nebze de olsa önüne geçebilecektir” ifadelerini kullandı.