Yemek mi iyi, içmek mi?

Vücudunuza bol miktarda vitamin ve mineral girmesini sağlayan meyve suları, elbette yeteri kadar meyve ve sebze tüketmeyen insanlar için son derece faydalı. Ancak uzmanlara göre meyve suları sanıldığı kadar sağlıklı olmayabilir. Journal of the American College of Cardiology dergisinde geçtiğimiz kış yayımlanan bir makalede uzmanlar sıvı ağırlıklı bir beslenme yerine besinlerin tam olarak tüketilmesinin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

ÖNEMLİ BİR BİLEŞEN EKSİK

Her ne kadar meyve sularında taze gıdalarda bulabileceğiniz vitamin ve mineraller bulunsa da en önemli olumsuz yanı lif içermemesi. Vücutlarımızın yiyeceklerin içerdiği lifi sindiremediği bir gerçek. Ancak vücudumuzun fiberin tam emilimini sağlayamaması bunları kullanmadığı anlamına gelmiyor. Lif, sindirim sistemi boyunca ilerleyerek sindirimi düzenlediği gibi, uzun süre tokluk hissetmemize de yardımcı oluyor. Ayrıca lif oranı yüksek besinler tüketmenin diyabet, kalp hastalığı ve obezite riskini azalttığı da biliniyor. Meyve sularında lif bulunmaması, tokluk hissine ulaşmayı engelliyor.

ÇOĞUNLUĞU SAF ŞEKER

Çoğu taze meyve ve sebzede zaten şeker bulunur, meyvelerde ise çoğu sebzeye göre daha fazla şeker var. Washington’daki National Center for Weight and Wellness’ın yöneticisi Scott Kahan’a göre lif de içerikten çıkarılınca geriye yalnızca doğal şeker ve içerdiği besinlerin suyu kalıyor. Her ne kadar doğal şeker zararsız görünse de vücudumuz elmadaki şekerle, örneğin çubuk şekerde bulunan şekeri birbirinden pek ayırmıyor. Kahan, bu şekerle birlikte neyin tüketildiğinin daha önemine dikkat çekiyor. Örneğin muz yediğiniz zaman içerisinde bulunan lif sayesinde şeker içeriğinin kana emilimi yavaşlıyor ve kan şekerinizdeki ani yükselişleri önlüyor. Ancak meyve suyu içtiğinizde şeker aniden ve hafifletilmeden emildiğinden ani insülin yükselmesi ve dolayısıyla düşmesi de meydana geliyor. Kısa vadede bakıldığında bunun etkisi enerji seviyenizde ani iniş çıkışlar, uzun vadede ise kilo alımı, tip 2 diyabet ve benzeri birçok sorun şeklinde ortaya çıkıyor. Ayrıca aşırı şeker alımına yol açan etmen, normal besin tüketimi değil, aşırı meyve suyu tüketimidir. Yalnızca 470 ml civarı bir meyve suyunda bile birkaç kâse meyvenin şekeri bulunuyor, ki normalde kimse bir seferde bu kadar fazla meyve tüketmez. Ayrıca konsantre oldukları için meyve sularında vücudumuzun bir kerede kullanabileceğinden de çok fazla şeker karbonhidratı bulunuyor. Kahan, sebzelerde meyvelere oranla çok daha az miktarda şeker ve kalori bulunduğundan, sebze sularının daha mantıklı bir seçim olduğunu belirtiyor.

DETOKSLAR YARARLI MI?

Her ne kadar meyve suyu detoksları uzun vadede kilonuzda azalmaya neden olsa da bu tür diyetlerin yağ yaktığına ya da düzenli kilo kaybına yardımcı olduğuna ilişkin herhangi bir veri yok. Aslına bakılırsa meyvelerin kilo vermenize asıl yardımcı olabilecek kısmı, lifin bulunduğu posa kısmı. Lif uzun süre tok kalmanıza ve dolayısıyla aşırı yememenize yardımcı olurken kilo kaybına da bir miktar yardımcı oluyor.

KİLO ALMANIZA BİLE YOL AÇABİLİR

Çok fazla miktarda şeker tükettiğinizde, vücudunuz kalori bombardımanına uğrar. Bol şekerli bir meyve suyu içtiğinizde aynı zamanda tok kalmanıza yarayacak lif tüketmediğiniz için vücudunuzun dengesi bozulabilir ve açlık duygusu artar. Sıvı gıdalar yerine katı gıdalar tüketmek daha az sıklıkta yemek yemeye yardımcı olur. Meyve püreleri de bir seferde çok fazla şeker tüketmemize yol açtığından mükemmel bir besin kaynağı sayılamaz.

