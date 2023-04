Yeni PlayStation 5 ve Nintendo Switch yolda

Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:30

Güncelleme: 26.04.2023 - 13:30

Oyun konsollarına olan ilgi her zaman taze kalıyor. Özellikle PS'nin yanında ve Nintendo Switch gibi el konsolları her yıl çıkmadıkları için merakla bekleniyor. Daha önce de konuşulduğu gibi PS5 Pro ve Nintendo Switch yolda ve yeni bilgiler ortaya çıktı. Bir kaynağa göre her iki konsolun yeni versiyonları yakında duyurulacak.

YENİ OYUN KONSOLLARI GELİYOR

PlayStation 6 hakkında iddialar ortaya çıkarken bir yandan da 2019 yılında tanıtılan PS5'in yeni bir versiyonu üzerinde çalışıldığı konuşuluyor. PS5 Pro olarak adlandırılması beklenen konsola ek olarak Nintendo Switch'in yeni bir versiyonunun da geleceği düşülüyor. Hem de söylenene göre çok yakında.

Gizchina tarafından yer alan haberde her iki konsolun da geliştirilme aşamasında olduğu yakında tanıtılmasının beklendiği ancak resmi bir tarihin henüz olmadığı aktarıldı.

Aktarılan kaynak detaylardan bahsetmese de yeni Nintendo Switch'in Pokemon Scarlet ve Pokemon Violet ek paketleriyle gelmesi gündemde. Bu söz konusu oyunlar ise 2023 yılının sonlarına doğru tanıtılacak.