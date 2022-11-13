Yıldız yutarken ortaya çıkan orta boyutlu kara delik

13 Kasım 2022 Pazar, 11:14

Kütleçekim bozma olayı şeklinde bilinen bir olguyla parçalanan bu yıldız, cüce galaksideki bütün yıldızların ışığını gölgede bırakan kısa süreli bir parlama meydana getirdi. Bilim insanları, bu radyasyon parlaması sayesinde kara delikler ve galaksiler arasındaki ilişkileri daha iyi anlayabilir.

KEŞİF BÜYÜK BİR HEYECAN YARATTI

Populer Science Türkçe'nin içeriğine göre parlama, kozmik patlamaların ve kısa süreli astrofizik olaylarının tespit edilmesi amacıyla yürütülen Genç Süpernova Deneyi (YSE) gözlemindeki gökbilimcilerce yakalandı. Santa Cruz – California Üniversitesi (UC Santa Cruz), Kopenhag Üniversitesi Niels Bohr Enstitüsü ve Washington Eyalet Üniversitesinde çalışan bilim insanlarının öncülük ettiği uluslararası araştırma takımı, keşfi iki gün önce Nature Astronomy bülteninde yayımlanan bir makalede duyuruyor.

UC Santa Cruz’da gökbilim ile astrofizik yardımcı profesörü olan ve YSE gözleminin planlanmasına yardım eden makale eş yazarı Ryan Foley, “Keşif büyük bir heyecan yarattı çünkü kütleçekim bozma olaylarını kullanarak hem sessiz cüce galaksilerde daha fazla orta boyutlu kara delik bulabilir hem de bunların kütlelerini ölçebiliriz” diyor.

Niels Bohr Enstitüsünde çalışan makale birinci yazarı Charlotte Angus, bulguların gelecekte orta boyutlu kara deliklere yönelik yürütülecek çalışmalar için bir temel sağladığını söylüyor.