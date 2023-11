Yılın oyunu hangisi olacak? The Game Awards 2023 adayları

Yayınlanma: 14.11.2023 - 12:29

Güncelleme: 14.11.2023 - 12:30

Yılın en iyi oyunlarının belirlendiği The Game Awards 2023 için aday olan oyunlar belli oldu. Şaşırtmadığı gibi adaylık listesine Baldur's Gate 3 8 adaylık ile damga vurdu. Ancak listede bazı oyunların adaylıklarının yer almaması da şaşırttı.

Yılın oyunu olarak aday gösterilen oyunlar Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oldu.

En iyi oyun yönetmenliği tarafında yine Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2 bizleri karşılarken, Nintendo oyunları Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom listede kendine yer buldu.

En iyi sanat yönetmenliği tarafında Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom yer alıyor.

En iyi müzik tarafında da Alan Wake 2 ve Buldur's Gate 3'e ek olarak Final Fantasy 16, Hi-Fi Rush ve The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom var.

Bunlar dışında en etkili oyun, en iyi devam eden oyun ve en iyi bağımsız oyun kategorilerinde oyunlar listelendi. En iyi bağımsız oyunlar arasında Lies of P yer almadı ancak Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars, Viewfinder yer aldı.

En iyi aksiyon oyunu adaylığı arasında pek de sevilmeyen ve beklentileri karşılayamayan Dead Island 2'nin yer alması şaşırtırken, en iyi RPG adayları da Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Lies of P, Sea of Stars ve Starfield yer aldı.

En çok beklenen oyunlar listesinde ise bizleri Final Fantasy VII Rebirh, Hades II, Like a Dragon: Infinite Wealth, Star Wars Outlaws ve Tekken 8 karşılıyor.